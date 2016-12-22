В Болгарской Православной Церкви рукоположен новый архиерей

Епископ Константинский Иаков (Дончев) стал вторым викарием Пловдивской митрополии

СОФИЯ. Во вторник, 20 декабря 2016 г., состоялась архиерейская хиротония архимандрита Иакова (Дончева), который 14 декабря 2016 г. был избран Священным Синодом Болгарской Православной Церкви новым епископом Константинским, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».

Рукоположение епископа Иакова было совершено за Божественной литургией в Успенском соборе в Пазарджике в присутствие сонма иерархов Болгарской Церкви.

Также в богослужении приняли участие губернатор Пазарджика, мэр Пловдива, депутаты Болгарского парламента, чиновники, болгарские ученые и множество верующих.

Епископскую хиротонию возглавил митрополит Пловдивский Николай, в епархии которого епископ Иаков стал вторым викарным архиереем.

Послание Болгарского Патриарха Неофита по случаю хиротонии епископа Иакова зачитал епископ Мельникский Герасим, секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви, архиерейская хиротония которого состоялась двумя днями ранее.

Митрополит Пловдивский Николай по традиции вручил новохиротонисанному епископу Иакову архипастырский посох с пожеланием «служить пастырем овец Господних для их спасения».

Также митрополит Николас поблагодарил иерархов Болгарской Церкви, принявших решение о поставлении второго викарного епископа для Пловдивской епархии.

По окончании богослужения епископ Иаков принял поздравления и благопожелания от архиереев, клириков и верующих.

Город Пазарджик расположен на реке Марица на юге Болгарии и является административным центром одноименной провинции. Город был основан в 1485 г. татарами, пришедшими из нынешнего города Белгород-Днестровский в Бессарабии (Украина). В прошлом в городе было много мусульман и насчитывалось около двух десятков мечетей. По данным последней переписи населения, Пазарджик с населением 72 000 человек является четырнадцатым по численности жителей городом в Болгарии.