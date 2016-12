Награды Конкурса духовной архитектуры (США) этого года выиграли 28 проектов

Жюри отдало предпочтение решениям, насыщенным дневным светом, как символом духа

ВАШИНГТОН. Награды Конкурса духовной архитектуры этого года выиграли 28 проектов, при этом жюри отдало предпочтение решениям, насыщенным дневным светом как символом духа, сообщает Faith & Form, межрелигиозный журнал по вопросам веры, искусства и архитектуры (faithandform.com).

Организация и журнал Faith & Form возникли в результате долгой эволюции многих организаций. Все началось с Гильдии церковной архитектуры Северной Америки, возникшей в 1940 году, которая быстро выросла и с 1965 года стала международной Гильдией церковной архитектуры. Организация быстро развивалась – и превратилась в нынешний Межрелигиозный форум по вопросам веры, искусства и архитектуры (Interfaith Forum on Religion, Art and Architecture, IFRAA), действующий под эгидой Американского института архитекторов (American Institute of Architects, AIA). В работе Faith & Form участвуют видные священнослужители, светские лидеры, художники, архитекторы и ландшафтные дизайнеры, причастные к созданию духовных сооружений. Свою миссию Faith & Form усматривает в обмене знаниями, видениями и творческими решениями – и в поощрении развития религиозного искусства и архитектуры.

Ныне Faith & Form – неприбыльная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, выпускающая ежеквартальный журнал Faith & Form, который совместно с IFRAA проводит ежегодный конкурс работ в области религиозного искусства и архитектуры. Кроме того, Faith & Form спонсирует вместе с другими организациями региональные конференции и семинары по новейшим тенденциям в религиозной архитектуре и ландшафтах.

Рассмотрев работы, поданные на конкурс этого года, жюри наградило 28 из 135 проектов, вышедших в финал конкурса, что говорит о растущем интересе к конкурсу и высокой конкуренции творческих решений. Проекты победителей публикуются не только в журнале и на вебсайте Faith & Form, но и отбираются для публикации такими изданиями, как Huffington Post, Religious News Service и ArchDaily, где они привлекают внимание миллионов читателей и специалистов. Такие публикации не только знакомят специалистов с новейшими творческими находками ведущих архитекторов, художников, дизайнеров богослужебных сооружений и ландшафтов и даже талантливых студентов, но и приобщают самую широкую публику к современным тенденциям в области религиозной архитектуры и искусства.

В своем отчете о результатах рассмотрения конкурсных работ этого года, жюри из 5 специалистов отметило высокое качество работ и разнообразие творческих трактовок постоянно развивающихся идей и подходов к созданию богослужебных и священных сред для всех религий мира. Из 28 проектов-победителей, 13 (почти половина) были созданы для объектов за пределами Северной Америки. Специалистов особенно порадовал растущий интерес талантливых студентов к участию в конкурсе: всего в категории студенческих работ было подано 22 проекта (в прошлом году их было 17), причем все весьма высокого качества, и пять из них получили различные награды конкурса, а одна студенческая работа удостоилась «Почетной награды» конкурса.

Жюри также особо отметило растущий интерес архитекторов и художников к использованию дневного света в творческих решениях как символа высокой духовности, и к насыщению им всех духовных сред – архитектурных, ландшафтных и художественных. Сильное впечатление на членов жюри произвели отдельные чрезвычайно простые и элегантные решения с использованием доступных и экономичных материалов в создании высоко духовных сред и пространств для нужд конгрегаций. Во многих работах и проектах, победивших в конкурсе этого года, прослеживается глубокое уважение творцов к природным материалам, средам и свету как ключевым компонентам творческих решений. Прием работ на конкурс 2017 года открывается 1 апреля 2017 года по адресу faithandformawards.com.