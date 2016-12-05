Новые рождественские почтовые карточки показывают Святую Землю в огне войны

Открытки выпущены в знак протеста против хаоса и насилия, царящего в колыбели христианства

ЛОНДОН. Британское отделение всемирной гуманитарной организации Doctors of the World выпустило рождественские почтовые карточки, которые изображают Святую Землю в огне войны; это сделано в знак протеста против хаоса, войны и насилия, царящего в колыбели христианства, сообщает Religionnews.

В рождественских карточках, подготовленных британскими активистами организации Doctors of the World («Доктора мира») нет привычных мирных сцен, изображающих святую Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Они рисуют Святое Семейство с яслями божественного младенца в самом горниле страшной ближневосточной войны, поразившей эту древнюю колыбель христианства. В одной из сцен, Мария и Иосиф благоговейно склоняются над младенцем Иисусом на фоне ночного неба, расчерченного летящими смертоносными ракетами.

«Рождество – это время, когда каждый обдумывает уходящий год и осмысливает состояние мира, - отметили активисты в онлайн-презентации. – Карточки организации Doctors of the World напоминают о том, что в этом году война на Ближнем Востоке привела к смерти и вынужденному уходу миллионов людей из домов на родной земле, и они остро нуждаются в нашей помощи». Идея активистов была воплощена в жизнь художниками рекламного агентства McCann London, причем в созданных ими сценах традиционные библейские персонажи наложены на реальные фотографии, снятые репортерами британской «Ассоциации прессы» за прошлый год на полях сражений.

В проекте «Действительность в рождественских карточках» мы видим карточки с такими названиями, как «Звезда Вифлеема» или «Не самая тихая ночь». «Во время рождественских праздников, мы призываем вас вспомнить о нынешней действительности на Ближнем Востоке, - обращены к читателю строки на обратной стороне карточки. – Деньги, полученные от продажи этой карточки, пойдут на помощь людям, бежавшим от ужасов войны из своих домов». Обращение оканчивается просьбой пожертвовать 10 фунтов (порядка 12,57 долларов) за карточку, а набор из четырех карточек обойдется жертвователю в 40 фунтов (или 50,28 долларов).

«На каждое Рождество нам дарят романтические и милые картинки Святой Земли в прошлом с пасторальными сценками, и эти мирные образы приходят в наши дома, мы видим их повсюду в храмах и на улицах по всей стране, - говорит Лех Дэйнес, исполнительный директор организации Doctors of the World. – Но эти мирные сценки нисколько не соответствуют страшной реальности, гуманитарному кризису и войне, которая бушует в этом регионе сегодня».