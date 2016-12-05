Выставка «Мартин Лютер: искусство и Реформация» организована в Институте искусств Миннеаполиса

Экспозиция показывает роль печати в деле протестантской революции

МИННЕАПОЛИС. В Институте искусств Миннеаполиса, крупнейшего город штата Миннесота на севере США, проходит выставка, которая показывает роль типографской печати в истории Реформации и роль ее инициатора Мартина Лютера, широко и умело использовавшего новую технологию печати для протестантской революции, сообщает Worldreligionnews.

За пять веков до наших дней, немецкий монах и христианский богослов Мартин Лютер решил выступить с протестом против католической церкви. Этот протест потряс Европу и во многом изменил ход истории. Все началось с того, что 18 октября 1517 года папа Лев Х выпустил буллу об отпущении грехов через продажу индульгенций в целях «оказания содействия построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира». Лютер подверг критике роль церкви в спасении, и выступил 31 октября 1517 года с 95 рукописными тезисами, которые приколотил к двери храма, а также отправил тезисы епископу Бранденбургскому и архиепископу Майнцскому. Выступления против папства были и раньше, но гуманисты рассматривали проблему индульгенций с точки зрения человечности, а Лютер критиковал сами догмы, то есть христианский аспект учения.

Одним из центральных положений во взглядах Лютера считается концепция «призвания». В противоположность католическому учению о противопоставлении мирского и духовного, Лютер полагал, что и в мирской жизни каждого человека на его поприще осуществляется благодать Божья. Он был убежден, что Бог предназначает людей к тому или иному виду деятельности, вкладывая в них различные таланты и способности, и долг человека прилежно трудиться, исполняя своё призвание, а потому в глазах Бога нет труда благородного или презренного.

Также Лютер объявил несостоятельным католический догмат о том, что церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между Богом и человеком. Единственным путём спасения души для христианина Лютер считал веру, дарованную ему самим Богом, а потому заявил об отвержении авторитета папских декретов и призвал считать главным источником христианских истин не церковь, а Библию.

Лютер хотел лишь дискуссии об основах христианства, а получилось так, что он начал революцию. Протестантская Реформация разрушила церковный и политический строй во всей Европе. Благодаря изобретению печатного пресса, его 95 тезисов распространились со скоростью лесного пожара и способствовали перевороту в культуре, религии и обществе.

Выставка «Мартин Лютер: искусство и Реформация» представляет историю самого богослова и протестантской Реформации в исторических объектах и предметах искусства. Выставка считается выдающимся событием в мире искусств уже потому, что экспозиция никогда не бывала ранее за пределами Германии. Она посвящена близящемуся 500-летнему юбилею Реформации и дает возможность взглянуть под новым углом зрения на ту эпоху и личность человека, который определил ее ход. В экспозиции выставки представлено более 400 скульптур, золотых ювелирных изделий, живописных полотен, предметов одежды и печатных изданий, которые принадлежали самому Лютеру, а также подлинные исторические предметы из его доме в Айслебене в Германии. Есть в экспозиции и подлинный сундук для сбора платы за индульгенции с массивными шарнирами, облицованный железными пластинами и украшенный пятью тяжелыми замками. Грешники, желавшие тогда купить индульгенцию ради отпущения грехов и сокращения срока пребывания в огне чистилища, должны были бросать монеты в прорезь этого сундука.

Кевин Фельдман, директор Институте искусств Миннеаполиса, рассказал, что при первом контакте с музейными работниками в Германии он сразу услышал вопрос «Каким образом мы могли бы сделать эту выставку лучшим повествованием о Лютере?» В результате работы специалистов и появилась новая экспозиция, показывающая успех учения Лютера с точки зрения пропагандистских технологий того времени. Ведь его критика постулатов католической церкви могла бы остаться никем не замеченной, если бы за несколько десятилетий до того не появилась новейшая технология в виде печатного пресса.

Кроме того, его тезисы были столь остры и провокационны для церкви и общества того времени, что немецкие печатники быстро осознали их злободневность, предвидели ажиотажный спрос публики, послали тезисы в печать и размножили. Тираж разлетелся мгновенно, это побудило их распечатать еще больше новых копий, и таким образом идеи Лютера распространились по всей стране и миру. С этого времени слова и идеи Лютера уже овладели умами многих тысяч людей, и их было невозможно сдержать никакими заслонами, проклятиями и запретами. Через пятьсот лет после тех исторических событий, выставка еще раз показывает нам, каким образом новая информационная технология может изменить мир. Выставка продлится до 15 января 2017 года.