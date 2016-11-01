Выставка «Искусство Корана» в США представляет священные тексты как шедевры высокого искусства

Экспозиция развернута в Смитсоновском музее американского искусства и продлится до 20 февраля 2017 года

ВАШИНГТОН. Выставка «Искусство Корана: сокровища Музея турецкого и исламского искусства», представляющая священные тексты как драгоценные шедевры искусства, развернута в Саклеровской галерее Смитсоновского музея американского искусства в Вашингтоне и продлится до 20 февраля 2017 года, сообщает сайт The Gardian.

Последняя масштабная выставка древних и новых изданий священной книги ислама на западе состоялась в Британском музее в Лондоне в далеком 1976 году. Восполнить этот пробел и призвана крупнейшая нынешняя выставка «Искусство Корана» в Вашингтоне. В экспозиции посетители увидят более 60 богато иллюстрированных древних рукописей. Самым старым из них уже более тысячи лет, и все они происходят из дальних и ближних областей исламского мира, будучи чрезвычайно разнообразными по стилям и форматам – от одиночных листов пергамента до тяжелых томов в кожаных переплетах.

Выставка дает «уникальную возможность увидеть величайшие образцы искусства исламской каллиграфии, графики, декорации и переплетного мастерства, - говорит директор музея Джулиан Раби. – Главное для нас – показать зрителю всю палитру тех художественных средств, которыми пользовались мастера на большом пространстве от северной Африки до Афганистана, работая над священными текстами».

Основная часть предметов поступила из Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле, который предоставил 47 бесценных шедевров возрастом от седьмого до семнадцатого века, при этом большая часть предметов никогда не выставлялась за рубежом, и в экспозиции они сегодня соседствуют с 16 предметами из постоянной коллекции Смитсоновского музея.

Подготовительная работа музеев к выставке велась с 2010 года, когда в Турции прошла аналогичная выставка. Массумех Фархад, главный куратор галереи Саклера по исламскому искусству, проводит параллель с выставкой библейских рукописей «В начале времен: библейские тексты до 1000 года», которая состоялась здесь в 2006 году. «Готовя эту экспозицию, мы хотели продолжить знакомство американского зрителя с культурами Азии – общественными, политическими и религиозными» - говорит госпожа Фархад.







Выставка позволяет зрителю соприкоснуться со священными исламскими текстами как божественными откровениями для мусульман, полученными Пророком Мохаммедом в период с 610 по 632 год – и как с предметами высокого искусства. В экспозиции представлены самые древние из сохранившихся коранических рукописей, созданные в первый век после смерти Пророка. Из-за налагаемого исламом запрета на иллюстрации в священных текстах, сами буквы и слова Корана творились художниками как средства сильного визуального воздействия, и это привело к развитию самых разных стилей каллиграфии, а также роскошных образцов декоративного и переплетного искусства. Особенный импульс это искусство получило после изобретения бумаги в 11 веке, после чего, по словам Фархад, произошел «невероятный творческий всплеск в искусстве каллиграфии».

«Никакие иллюстрации в Коране не допускаются, и потому мастера использовали богатые цветные орнаменты с золотом для отделки священных текстов, - поясняет госпожа Фархад. – Многие из рукописей создавались, чтобы поражать воображение правоверного – и размерами, и орнаментом, и пышной каллиграфией, и изысканностью бумаги, чернил и красок». Действительно, создается впечатление, что некоторые великолепные образцы делались исключительно для демонстрационных целей, как предметы роскоши – тем более что чтецы Корана в них не нуждались, ибо знали священные тексты наизусть. «Рукописи Корана чаще всего предназначались для чтения вслух правоверными, а не священниками, - говорит Фархад. – Именно чтению вслух и воздействию устного слова всегда придавалось главное значение в исламе».

Среди образцов коранических текстов в экспозиции можно видеть рукописи Омейядского (Дамасского, 661-750 гг.) и Абассидского (Багдадского 750-1258 гг.) арабских халифатов, иранские и афганские рукописи времен Сельджукской империи (1037-1194 гг.), тексты времен второй монгольской династии Чингиз-ханидов и империи Тимуридов (14-16 веков), Мамлюкского султаната в Египте (1250-1517 гг.), Сефевидского государства (18 века) и Оттоманской империи.

Многие из этих роскошных изданий создавались по заказам и для коллекций султанов, визирей и прочей знати – к примеру, в период Оттоманской империи такие заказы обычно поступали от влиятельных жен султана. Эти шедевры много раз переходили из рук в руки, продавались, дарились, передаривались, захватывались с военной добычей. К примеру, после войны в Иране в 1533 году, султан Оттоманской империи Сулейман Великолепный захватил неполное собрание знаменитого 30-томного Корана, выполненного изысканным арабским шрифтом «мухаккак» в черно-золотой цветовой гамме в начале 14го века по приказу монгольского правителя Ульяту.

Не считая возможным держать столь роскошные издания лишь для личного пользования, многие правители и знатные люди смиренно приносили их в дар мечетям, медресе или мавзолеям. Экспозиция организована так, чтобы показать «то необычное и выдающееся в этих шедеврах, что заставляло султанов, эмиров и визирей разыскивать их по всему исламскому миру только затем, чтобы передать рано или поздно в дар мечетям, где все правоверные могли услышать через них священные слова Пророка» - говорит Фархад.

В отдельных залах экспозиции представлена история ряда шедевров, повествующая о тех каллиграфах и декораторах (нередко знаменитых), которые вложили в них свое мастерство, а также о собственниках манускриптов – поскольку нередко имена владельцев тщательно документировались. К примеру, великолепное многоцветное издание Корана, изготовленное в 16ом веке в иранском Ширазе, имеет дарственную надпись, из которой явствует, что госпожа Нарбуну, державная супруга Селима II Пьяницы и мать Мурада III (чье влияние было достаточно велико, чтобы управлять империей, не покидая гарема),принесла его в дар знаменитой стамбульской мечети Атик Валиде в 1583 году. Оттуда шедевр со временем был передан в имперскую мечеть по приказу Михримах, сестры Селима II.

Тот факт, что столь много шедевров древней каллиграфии не были утрачены, уничтожены и поглощены навеки частными коллекциями, не случаен. В 1914 году, когда Оттоманская империя доживала последние дни, имперские чиновники повелели собрать все рукописи и прочие ценности, хранимые в религиозных сооружениях по всей империи, и отправить их на хранение в Стамбул. Эти предметы заложили основу собрания новооткрытого Музея исламских даров, позднее переименованного в Музей турецкого и исламского искусства (МТИИ). Заметим, что шедевры, ныне выставленные в Саклеровской галерее Смитсоновского музея, составляют лишь малую часть великих сокровищ МТИИ, которые насчитывают более 3 тысяч полных изданий Корана и более 250 тысяч шедевров с утратами.

Кураторы надеются, что посетителей не столько поразит внешнее великолепие этих работ, сколько они смогут также ощутить великую святость этих текстов, чтимых примерно четвертью населения нашего мира. «Мы хотим дать людям взглянуть на Коран под еще одним углом зрения, в контексте нынешней сложной ситуации в мире, - говорит госпожа Фархад. – Это даст им возможность узнать больше о священных текстах – и лучше понять и сам Коран, и ислам, и его великую культуру».