VII Международный фестиваль «Вера и Слово» продолжает работу

Участники фестиваля собрались в подмосковном пансионате "Клязьма"

МОСКВА. 23 октября гости съезжались в подмосковный пансионат «Клязьма». Организаторы фестиваля обеспечили автобусы-шаттлы, отходящие от метро «Бабушкинская». Некоторые представители регионов добирались собственным ходом, преодолев немалое расстояние пешком. Отстояв очередь на регистрацию и поужинав, участники фестиваля направились в Большой Екатерининский зал, где председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил со вступительным словом. В своей речи Владимир Легойда подчеркнул, что «в качестве основных тем фестиваля были определены социальное и молодежное служение».

— Очень опасно и неправильно думать, что он нас ничего не зависит. От нас зависит многое — то, каким будет церковное служение, лицо Церкви, то, как будут воспринимать Церковь люди, — подчеркнул председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Одной из основных тем фестиваля стала роль социальных сетей и мобильных версий контента в работе СМИ.

По завершении своего вступительного слова, Владимир Легойда представил участникам фестиваля новую книгу Патриарха Московского и всея Руси «Говорить Божию Правду. Патриарх Кирилл о медиа».

Заседание было продолжено выступлением руководителем пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова. Отец Александр пожелал успеха представителям епархиальных СМИ и ответил на вопросы участников форума в частности о визите Святейшего Патриарха Кирилла в Лондон.

24 октября состоялось официальное открытие фестиваля. Вопросы информационного освещения в СМИ темы благотворительности и социального служения обсудили участники панельной дискуссии «СМИ как инструмент прямого воздействия: благотворительность на языке медиа».

Дискуссию украсил своим присутствием известный российский актер, соучредитель фонда помощи детям-инвалидам «Я есть», член Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Егор Бероев.

По мнению участников дискуссии, СМИ и социально ориентированные НКО за последние годы смогли реально повлиять на улучшение ситуации в социальной жизни страны.

В частности, удалось добиться облегчения доступа к обезболиванию для тяжелобольных людей, запустить реформу психоневрологических интернатов, также значительно изменилось общественное отношение к детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и к усыновлению детей-сирот. Участники дискуссии отметили, что к усыновлению необходимо подходить ответственно и необходимо обеспечить предварительное близкое знакомство ребенка с будущими приемными родителями. В целом были констатировано, что был осуществлен ряд прорывов в благотворительности. Надежды связываются в частности с увеличением роли прихода в организации помощи больным и пожилым прихожанам. При этом было отмечено, что положение в ряде учреждений, где на попечении государства находятся страдающие врожденными недугами дети и взрослые остается совершенно неудовлетворительным.

— У Церкви есть огромный ресурс, и если бы каждый священник на проповеди говорил, как важно посвящать себя социальному служению, то ситуация бы менялась и люди были более активны, — отметила в рамках дискуссии специальный корреспондент Издательского дома «КоммерсантЪ» Ольга Алленова. Известная как военная журналистка, Ольга Алленова оказалась вовлеченной в благотворительные проекты, сначала на личном уровне, а затем в качестве общественного деятеля. Рекомендуем читателям ее впечатляющее интервью нашим коллегам (http://www.pravmir.ru/olga-allenova).

Одним из самых значимых и регулярных телевизионных благотворительных проектов является акция по помощи тяжелобольным детям, которую «Первый канал» проводит совместно с Русфондом, отметила в рамках панельной дискуссии руководитель дирекции документального кино «Первого канала» Светлана Колосова.

Главный редактор портала «Милосердие» Юлия Данилова констатировала, что «опыт благотворительных организаций в контактах со СМИ растет, появилась довольно ощутимая конкуренция за инфоповоды, за внимание наиболее значимых СМИ. При помощи СМИ сейчас удается, пусть не так быстро, как хотелось бы, но решать некоторые очень острые социальные проблемы или хотя бы «разморозить» их, привлечь к ним общественное внимание», — сказала Юлия Данилова.

Ежегодно в Церкви появляется 150-200 новых церковных социальных проектов, отметил в своем выступлении пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности Василий Рулинский.

Далее заседание продолжилось выступлением председателя Синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевским Пантелеймоном.

Владыка Пантелеймон к некоторому удивлению собравшихся выразил мнение, что журналист должен не только писать статьи, но и лично участвовать в благотворительных акциях. «Пишешь о тех, кто занимается с бездомными, приди хотя бы раз в месяц и помоги бездомным. Пишешь о сестрах милосердия? Запишись добровольцем, помоги ухаживать за больными. Мне кажется, это было бы очень хорошо».

«Тронуть сердца не просто для того, чтобы выдавить слезу или собрать больше лайков на странице в социальной сети, а для того, чтобы люди узнали, что есть страдающие, есть те, кто нуждается в помощи, и пришли им на помощь», – отметил председатель Синодального отдела по благотворительности.

«Наша задача – соучаствовать в страдании других людей. Эти люди страдают в домах для престарелых, в детских домах для детей-инвалидов, в больницах: одинокие брошенные старики, дети, от которых отказались родители. И если мы не будем им сострадать, не будем сочувствовать, то не будем причастны к страданиям Христа. Причастие к этому страданию делает нас христианами».