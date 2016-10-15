Закончен первый этап реставрации знаменитого Гентского алтаря братьев Ван Эйков

Алтарь из собора св. Бавона в Генте - шедевр раннего Северного Ренессанса

ГЕНТ. Ученые и историки искусства в Бельгии 12 октября 2016 г. закончили первую стадию восстановления одного из самых важных шедевров раннего ренессансного искусства Нидерландов -алтаря братьев Ван Эйков из собора св. Бавона в Генте, сообщило информационное агентство reuters.

Законченный в 1432 г. алтарь, именуемый по его центральной композиции "Поклонение мистическому Агнцу", является комплексом, который имеет в высоту приблизительно четыре с половиной метра (14.75 футов), а ширину - три с половиной метра. Он состоит из 12 панелей, восемь из которых имеют изображения с обеих сторон, что позволяет алтарю находиться в открытом и закрытом состоянии.

Первая стадия восстановления алтаря заняла четыре года и была сосредоточена на внешних панелях, которые изображают сцену Благовещения, а также пророков и два портрета молящихся заказчиков (донаторов) алтаря.

У Гентского алтаря была сложная судьба. Он пережил не только период разрушения религиозных изображений - эта "эпидемия", порожденная Реформацией, пронеслась по Нидерландам летом 1566 года. Алтарь также стал жертвой ограблений, когда вторгнувшиеся во Фландрию французские и немецкие войска в различных войнах стремились завладеть шедевром. Этот драматический период закончился обнаружением Гентского алтаря в австрийской соляной шахте в конце Второй мировой войны.

Живопись алтаря Ван Эйков подвергалась нескольким попыткам восстановления за прошлые 600 лет. Нынешним реставраторам пришлось принять трудные решения, определив, какие слои позднейших записей удалить, а какие - оставить.

Далеко не всегда ясно, какие мазки кисти были сделаны Хубертом Ван Эйком, какие его младшим и более известным братом Яном, а которые - другими, более поздними мастерами, подновлявшими живопись Ван Эйков.

Результатом реставрации стало намного более яркое изображение с намного большей глубиной, сказала Анне ван Гревенштайн, заслуженный профессор Амстердамского университета, которая консультировала по вопросам проекта реставрации.

"Мы теперь видим то, что сделал Ван Эик", сказала она, имея в виду Яна, который закончил работу над алтарем самостоятельно после того, как его брат умер.

Проект вошел во вторую фазу восстановления внутренних панелей с центральными группами, которая, как намечено, будут закончена в 2018 г. Полностью реставрация алтаря должна быть закончена в 2020 г.

Одну часть живописи алтаря будет особенно трудно восстановить: панель с изображением "Праведных судий", которая была украдена в 1934 г., в настоящее время заменена копией, сделанной в 1945 г. по фотографии похищенной композиции.