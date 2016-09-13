- 13 сентября
- 16:48
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- Геннадий Ситников, специально для сайта Седмица
Духовная столица Урала
Верхотурье называют духовной столицей Урала. Действительно, такой плотности церквей и монастырей на тысячу жителей нет более нигде в Уральском крае. А проживает здесь всего-то 7,5 тысяч человек. Это излюбленный паломнический маршрут.
Верхотурье возникло в 1597 году на Бабиновской дороге, соединившей Россию с Сибирью. Ранее на этом месте был старинный, но к тому времени уже заброшенный вогульский город Неромкар. На протяжении более 150 лет Верхотурье играло важнейшую роль на Бабиновской дороге. Здесь была главная крепость на дороге в Сибирь. В 1600 году в Верхотурье учредили таможню. Со всех перевозимых по Бабиновской дороге товаров собирались пошлины. Благодаря этому город быстро развивался, здесь возводились красивые каменные здания.
В годы действия Бабиновской дороги через Верхотурье проследовало множество известных людей: по пути в ссылку здесь побывали протопоп Аввакум, князь А.Д. Меньшиков, Бирон, а также здесь побывали многие ученые и путешественники, такие как Витус Беринг, Семен Дежнев и другие. Верхотурскими воеводами назначали известных людей. Так, на воеводстве в разное время «отметились» близкие родственники царя Бориса Годунова, царицы Марии Милославской, героя Смутного времени Дмитрия Пожарского, отец первой жены Петра I.
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