Духовная столица Урала

Так называют на Урале город Верхотурье, фотоматериалы предоставлены Геннадием Ситниковым

Верхотурье называют духовной столицей Урала. Действительно, такой плотности церквей и монастырей на тысячу жителей нет более нигде в Уральском крае. А проживает здесь всего-то 7,5 тысяч человек. Это излюбленный паломнический маршрут.

Верхотурье возникло в 1597 году на Бабиновской дороге, соединившей Россию с Сибирью. Ранее на этом месте был старинный, но к тому времени уже заброшенный вогульский город Неромкар. На протяжении более 150 лет Верхотурье играло важнейшую роль на Бабиновской дороге. Здесь была главная крепость на дороге в Сибирь. В 1600 году в Верхотурье учредили таможню. Со всех перевозимых по Бабиновской дороге товаров собирались пошлины. Благодаря этому город быстро развивался, здесь возводились красивые каменные здания.

В годы действия Бабиновской дороги через Верхотурье проследовало множество известных людей: по пути в ссылку здесь побывали протопоп Аввакум, князь А.Д. Меньшиков, Бирон, а также здесь побывали многие ученые и путешественники, такие как Витус Беринг, Семен Дежнев и другие. Верхотурскими воеводами назначали известных людей. Так, на воеводстве в разное время «отметились» близкие родственники царя Бориса Годунова, царицы Марии Милославской, героя Смутного времени Дмитрия Пожарского, отец первой жены Петра I.