- 25 августа
- 13:13
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- Источник:
- Сергей Игнатов — специально для Седмицы.Ru
Выставка живописи «Хвала Господу: шесть веков искусства с верой» проходит в США
РЕКСБЕРГ. В Музее искусств университета Бригама Янга в городе Рексберг (США, штат Айдахо) развернута выставка живописи «Хвала Господу: шесть веков искусства с верой», сообщает сайт moa.byu.edu.
На протяжении многих веков художники стремились исполнить свою духовную миссию «восхваления Господа», создавая такие образы, которые помогают человечеству в его вечной тяге к единению с Богом. Выставка живописи «Хвала Господу: шесть веков искусства с верой» - это сегодняшняя проба представить собрание Музея искусств с акцентом на такие работы из постоянной коллекции, которые в наибольшей степени возвеличивают, восславляют Господа Иисуса Христа и раскрывают все ипостаси этого величайшего образа. В этих образах Господь прославляется в картинах Его земной жизни, а также посетителям выставки предоставляется возможность увидеть другие художественные свидетельства величия веры Христовой в образах святых и пророков, чьи жития и учения всегда направляли верующих на их пути к Христу.
В экспозиции выставки «Хвала Господу: шесть веков искусства с верой» посетители увидят более 75 подлинных полотен возрастом от 1500 годов и позже, включая выдающиеся образцы искусства всемирно признанных мастеров – и в том числе Ридольфо Гирландайо, Рембрандта, Эдварда Пойнтера, а также художников церкви Святых Последних Дней (СПД) – Минервы Тейчерт, Рона Ричмонда, Брюса Смита и многих других. В ряду представленных на выставке образцов из коллекции музея публика увидит также никогда ранее не выставлявшиеся работы – в частности, образ Христа кисти Джеймса Т. Харвуда и три работы из свежих поступлений: «Слепой и Силоамская купальня» кисти Эдмунда Блэра Лейтона; «Мудрец и наивная дева» кисти немецкого художника Юлиуса Вильгельма Луиса Ротермунда; и «Жертвоприношение Маноя» работы Говерта Флинка, ученика Рембрандта.
Выставка не только привлекает многочисленных посетителей, но и даст возможность профессорам и студентам университета изучить полотна и пополнить новыми данными и выводами свои научные работы по соответствующим эпохам.
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