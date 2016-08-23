Перуанский храмовый комплекс возрастом в 5000 лет, возможно, стоит у самых истоков организованной религии

Его сложная архитектура свидетельствует о высоком развитии науки и религии в то время

ЛИМА. Перуанский храм возрастом в 5000 лет, возможно, хранит секреты возникновения организованной религии - его сложная архитектура свидетельствует о высоком развитии науки и религии в то древнее время, сообщает сайт Worldreligionnews.

Археологи недавно обнаружили древний храмовый комплекс в андском высокогорье Перу (местность Chavin de Huantar). Храм опровергает широко распространенные представления о том, что древние религии были гораздо более примитивными и менее совершенными, чем ныне. Найденный комплекс сооружений даже трудно назвать зданием, поскольку это целый лабиринт подземных галерей, залов и туннелей, построенных с чрезвычайным искусством людьми, обладавшими высокими научными познаниями и техническими достижениями.

Храм был специально построен в опасном месте с высоким риском наводнений, чтобы напоминать паломникам о хрупкости жизни и могучих силах природы и богов, далеко превосходящих силы человека. Другими словами, идея храмового комплекса состояла в том, чтобы подавить паломников сознанием ничтожества человека пред ликами могучих божеств и заставить их искать защиты у жрецов, влиятельных посредников между всемогущими богами и бессильными человеческими созданиями.

Чем больше ученые изучают храмовый комплекс, тем больше он поражает мастерским использованием звуковых и световых эффектов, законов гидравлики, зеркал и множества иных удивительных приспособлений, само существование которых в то время является просто феноменальным открытием. Вполне естественно, что жрецы искусно пользовались этим арсеналом для создания сюрреалистических картин и мощного воздействия на психику людей, которые искренне верили, что эти поразительные картины и звуки являются им благодаря божественным силам, призываемым и направляемым жрецами.

Храмовые надписи говорят о том, что некоторые помещения храмового комплекса были доступны лишь для людей из высших слоев общества, а в людях низкого ранга чудеса галерей и залов храма культивировали глубокое чувство их никчемности и ничтожности, помогая тем самым делать их объектом самой безжалостной эксплуатации. Ученые эксперты также полагают, что этот древний храмовый комплекс, по всей видимости, был тем местом, где человечество впервые столкнулось с могуществом совершенной религиозной организации.

Впрочем, каковы бы ни были тайны, еще сокрытые в недрах храмового комплекса, огромные научные знания и достижения его строителей на самой заре человеческой цивилизации производят на исследователей просто ошеломляющее впечатление.