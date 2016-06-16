Подведены итоги Второго Международного Христианского Форума в Волгограде

Следующий форум возможно пройдет в Сирии

ВОЛГОГРАД. 9 июня в Волгограде завершил свою работу Международный Христианский Форум. Митрополит Сейднайский Лука, духовный лидер Форума, пригласил участников мероприятия в Дамаск. Базой для его проведения может стать древний Сейднайский монастырь.

На II Международный Христианский Форум собралось около 300 представителей молодежи, ученых, деятелей Церкви, поэтов и писателей. Были представлены Россия, Армения, Грузия, Греция, Сербия, Сирия, Палестина, Ливан, Иордания, Украина. В послании митрополита Волоколамского Илариона, главы ОВЦС Московского Патриархата, зачитанного перед участниками Форума говорилось о том, что «одной из важнейших задач сегодняшнего межхристианского взаимодействия должна быть помощь страждущим братьям и сестрам на Ближнем Востоке». Многие участники мероприятий в Волгограде отлично знают на личном опыте, что значат ужасы войны и геноцида.

Участники Форума искренне полюбили Владыку Луку (Аль-Хури), который активно общался с представителями Форума, проявил себя открытым человеком, идущим на интервью даже в поздние часы, несмотря на тяжелый перелет. В своем обращении владыка Лука сказал в частности следующее: «Сирийская земля сейчас залита кровью жертв жестокости. Боль сирийского народа поражает сердца каждого верующего человека на земле».

В настоящий момент продолжается беспрецедентная гуманитарная катастрофа, которая имеет корни не только в истории 20 века, но и в глубокой древности. Число христиан в Ливии стремится к нулю, в Ираке численность христиан сократилась на 90 %, в Сирии сотни тысяч сирийских христиан находятся на положении перемещенных лиц и беженцев. Центральным событием форума стала конференция «Геноцид и гонения христиан в XX – XXI веках».

Резолюцию форума огласил 9 июня 2016 г. Алексей Черкезов – организатор Международного христианского форума, президент Союза «Христианский мир». В ней, в частности, сказано: «Мы, участники Форума, выступаем за межрелигиозное сотрудничество и призываем мирян и клириков, верующих разных религий, политиков, представителей общественных организаций и СМИ объединить усилия в деле защиты страждущих христиан Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, в целом всего мира». Как отмечал в напутственном послании глава ОВЦС митрополит Илларион, «необходимы не только убедительные слова, но и результативные действия». Среди них в резолюции перечислены: мероприятия по поддержке НКО, выступающих в защиту прав и свобод христиан; молодежный обмен между странами-участницами форума и создание международных христианско-патриотических лагерей; подготовка печатных изданий и телепередач о культурно-исторической взаимосвязи христианских народов мира.

Владыка Лука в своей заключительной речи сказал: «Я прошу вас продолжать отстаивать дело христианства и православия. Если сильна вера, то мы преодолеем любые препятствия и поднимемся на любые высоты». Он также поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки форума и пригласил его участников в Дамаск, предложив следующий съезд провести на базе Сейднайского монастыря Рождества Божией Матери. (Этот старейший православный женский монастырь в Сирии известен тем, что в нем хранится особо чтимая икона Богоматери, по преданию, написанная апостолом Лукой Евангелистом.) Участники форума с благодарностью приняли приглашение владыки Луки.