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Геннадий Ситников - специально для Седмицы.Ru

Старообрядцы на Среднем Урале

В данном материале на суд читателя представляется филателистическая подборка , предоставленная нашим корреспондентом Геннадием Ситниковым.

В ней собраны материалы про Аввакума и его сподвижников, из которых наиболее известна вероятно боярыня Морозова. В 18-20 вв. старообрядцы были активно представлены в российской жизни купцами, предпринимателями, учеными.