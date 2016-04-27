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  • Геннадий Ситников - специально для Седмицы.Ru

Святитель Иннокентий (Вениаминов) и Форт Росс

Мы продолжаем публикацию фотосюжетов от нашего специального корреспондента Геннадия Ситникова




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