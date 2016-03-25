- 25 марта
- 13:53
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- Источник:
- Седмица.Ru
Выставка «Сербская Православная Церковь и русская эмиграция (1920-1940)» открывается в Белграде
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Награды Конкурса духовной архитектуры (США) этого года выиграли 28 проектов
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Новые рождественские почтовые карточки показывают Святую Землю в огне войны
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Выставка «Мартин Лютер: искусство и Реформация» организована в Институте искусств Миннеаполиса
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Выставка «Искусство Корана» в США представляет священные тексты как шедевры высокого искусства
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VII Международный фестиваль «Вера и Слово» продолжает работу
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