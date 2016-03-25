Выставка «Сербская Православная Церковь и русская эмиграция (1920-1940)» открывается в Белграде

Выставка приурочена к 80-летию кончины митрополита Антония (Храповицкого)

БЕЛГРАД. Выставка архивных документов «Сербская Православная Церковь и русская эмиграция (1920-1940)» открывается в Белграде, сообщил официальный сайт Сербской Патриархии.

По благословению Святейшего Патриарха Сербского Иринея и Священного Синода Сербской Православной Церкви Архивы СПЦ подготовил очередную ежегодную выставку на тему: «Сербская Православная Церковь и русская эмиграция (1920-1940)».

Выставка будет открыта в Доме Армии Сербии в четверг, 31 марта 2016 г.

Экспозиция архивной выставки состоит из 121 экспоната. Представлены документы, фотографии, плакаты, листовки и газеты.

Выставка посвящена 80-летию со дня смерти великого русского иерарха, митрополита Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого), который стал первым первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей.