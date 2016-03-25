В храме Христа Спасителя состоялось 28-е заседание Советов по изданию «Православной Энциклопедии»

Заседание Советов возглавили председатель Наблюдательного Совета, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Общественного Совета С.Е. Нарышкин и мэр Москвы, председатель Попечительского Совета С. С. Собянин.

МОСКВА. 24 марта 2016 г., в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось очередное, 28-е заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной Энциклопедии».

Заседание Советов возглавили председатель Наблюдательного Совета, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Общественного Совета С.Е.Нарышкин и мэр Москвы, председатель Попечительского Совета С. С .Собянин.



Участниками собрания стали руководитель аппарата Правительства РФ вице-премьер С.Э. Приходько, министр культуры РФ В.Р. Мединский, президент Российской академии наук академик В.Е. Фортов, помощник Президента РФ В.И. Кожин, губернатор Мурманской области М.В. Ковтун, губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», координатор Межфракционной депутатской группы Государственной Думы ФС РФ в защиту христианских ценностей С.А. Попов, заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ А.В. Логинов, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В. Черников, заместитель министра образования и науки РФ А.А. Климов, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, президент исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик С.П. Карпов, многие высокопоставленные лица, участники мероприятий по изданию Православной Энциклопедии.

В заседании приняли участи иерархи РПЦ: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председательИздательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.







Со вступительным словом к участникам заседания обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемый Сергей Семенович! Дорогие участники нашего собрания — 28-го совместного заседания Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию «Православной энциклопедии»!

Сегодня мы должны будем подвести итоги важного этапа работы, связанного с изданием новых томов. Я расскажу о том, что произошло за отчетный период, нам надо поговорить и о будущем.

В этом году в истории проекта «Православной энциклопедии» сразу несколько значимых дат. Так, 25-летие со дня основания отмечает издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, которое решением Священного Синода было впоследствии преобразовано в Церковно-научный Центр «Православная энциклопедия». Тогда же был начат подготовительный этап к изданию энциклопедии, работа над словником, а также формирование основного списка будущих статей. Началось создание наших Советов. Первое заседание Наблюдательного совета состоялось в июле 1998 года в Синодальной резиденции в Даниловском монастыре.

Священным Синодом было решено приурочить выход первых томов энциклопедии к празднованию 2000-летия Рождества Христова. Это решение точно определяло просветительский характер издания, ибо оно было призвано донести до современного читателя огромное наследие христианской духовной и культурной традиции.

В 2000 году вышел в свет специальный обзорный том энциклопедии, полностью посвященный истории и современной деятельности Русской Православной Церкви, а весной следующего года, то есть ровно 15 лет назад, был издан и первый алфавитный том энциклопедии. Сегодня мы имеем уже 41 том — вот мы так ускорились в результате очень правильных решений, которые мы совместно с вами приняли в прошлый раз.

На прошлом заседании нами было принято решение о том, чтобы в год издавалось четыре тома, и это решение исполнено. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в работе над 41-м томом, за то, что его удалось издать в течение двух с половиной месяцев нынешнего года. Важно отметить, что исполнение этой задачи стало результатом не только более интенсивной работы авторского и редакционного коллективов, но и своевременной поддержки всех участников наших Советов. В связи с этим хотел бы выразить особую признательность Министерству культуры Российской Федерации, Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям и Правительству города Москвы.

Хотел бы также отметить вклад руководства Самарской области в нашу общую работу: в минувшем году регион включился в процесс комплектации школьных библиотек «Православной энциклопедией». К слову сказать, данная работа уже много лет идет в Москве и в Санкт-Петербурге.

Конечно, энциклопедия востребована, прежде всего, историками, преподавателями гуманитарных дисциплин, обществоведческих предметов, а также курса Основ религиозных культур, но она, безусловно, будет весьма полезна и для старшеклассников-абитуриентов, которые хотят хорошо подготовиться к вступительным экзаменам в вуз. И это не просто наше предположение, об этом свидетельствует постатейный рейтинг пользования энциклопедическими статьями в электронной версии: дважды в год — во время зимней и летней студенческих сессий — резко возрастает количество пользователей, причем иногда у весьма необычных для повседневного интереса статей. Например, в январе и в начале лета стабильно в разы увеличивается количество читателей статьи «Дигесты» (это памятник византийского права VI века, созданный при императоре Юстиниане). Значит, начались экзамены у юристов и историков.

Cегодня, несмотря на довольно сложные экономические условия, нам предстоит сохранить набранный темп и постараться обеспечить и в 2016-м, и в последующие годы выпуск 4-х томов в год. Это непростая задача, и нам следует сегодня обсудить и принять соответствующие решения, чтобы обеспечить сохранение этого темпа. Думаю, состав наших советов — а у нас представлены руководители всех учреждений, регионов и ведомств, участвующих в реализации проекта, — вполне соответствует поставленным целям.

Теперь хотел бы обозначить несколько конкретных первостепенных задач на этот год.

1) В прошлом году нам удалось совместными усилиями при активном участии Министерства культуры и Правительства России урегулировать вопрос о приобретении книг Министерством культуры для библиотек страны. Вышло распоряжение Правительства России по этой проблеме, в котором четко определяется количество книг, приобретаемых Министерством культуры и поставляемых в библиотеки страны — 17760 экз. каждого тома. Отмечу, что в рамках решения этого вопроса в 2015 году была осуществлена допоставка книг с 36-го по 39-й тома, и в этом году также планируется, помимо новых томов, частично восполнить недостающие комплекты с 40-го по 42-й тома. Новые 43-й и 44-й тома будут поставлены в полном объеме. Таким образом, количество недопоставленных томов сокращается, но все еще составляет более 33 тысяч книг. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен окончательно в ближайшие годы.

Попросил бы представителей Министерства культуры высказаться по данной теме.

2) В 2014 году изменился порядок приобретения томов энциклопедии для библиотек высших учебных заведений: целевое субсидирование было заменено на рекомендации. В результате количество приобретенных томов сократилось на 40%. Значит ли это, что именно тома 2015 года, то есть начиная с 37-го, стали менее востребованными или интересными для преподавателей и студентов? Едва ли. Скорее, это значит, что руководство вузов не обращает должного внимания на рекомендации Министерства образования и науки. Вместе с тем, хотелось бы особо подчеркнуть, что речь идет об издании, которым будут пользоваться многие поколения студентов.

Поэтому прошу представителей Министерства культуры и Министерства образования прокомментировать сложившуюся ситуацию с тем, чтобы нам сориентироваться и выработать правильные алгоритмы действий.

3) Выделенных в 2016 году средств на субсидирование полиграфических работ и материалов хватит только на три тома из четырех. А ведь именно эта поддержка позволяет нам держать цену тома энциклопедии на беспрецедентно низком уровне. Сегодня, в условиях роста цен на полиграфические материалы, нам необходимо решить вопрос о том, возможна ли в течение года коррекция в сторону увеличения поддержки или нам необходимо срочно увеличивать цену на новые тома. Попросил бы руководителя Федерального агентства по печати Михаила Вадимовича Сеславинского проинформировать нас о ситуации и высказать свои предложения.

Предваряя выступление Сергея Семеновича, Председателя Попечительского совета, хотел бы обратиться и к членам нашего Попечительского совета: в сложных финансово-экономических условиях этого года как никогда важным становится ваше более деятельное участие. А сейчас прошу выступить со словом Сергея Семеновича Собянина.

К собравшимся обратился мэр Москвы председатель Попечительского Совета по изданию «Православной Энциклопедии» Сергей Семенович Собянин

"Ваше Святейшество, уважаемые коллеги, в 2015 г. члены Попечительского Совета продолжили участие в данном проекте. Свою лепту в финансирование вносят Газпромбанк, Банк Москвы, компания Базовый Элемент, неизменной остается оплата полиграфических расходов со стороны Роспечати. Особо хочу отметить вклад Самарской области – в прошлом году область приобрела 228 комплектов издания с 1-го по 35-й том. К сожалению, есть и обратные примеры, когда члены Попечительского совета воздерживаются от финансовой поддержки, закупки томов энциклопедии для библиотек и школ. Я бы попросил коллег более активно включиться в данный проект и рассматривать его как наше общее, важное и полезное дело.

Что касается Правительства Москвы, несмотря на то, что, как и в других регионах, московский бюджет испытывает сложности, мы будем продолжать поддержку «Православной энциклопедии». Начатое дело необходимо доводить до конца – в случае с изданием Энциклопедии это значит пройти весь путь от «А» до «Я», и большую часть пути мы уже прошли.

Поддержку «Православной энциклопедии» можно рассматривать как небольшую, но полезную и антикризисную меру. Финансируя это издание, мы, по сути, поддерживаем творческую, научную и культурную работу ученых, которые составляют ядро авторского коллектива Энциклопедии.

В 2015 году Правительство Москвы приобрело для школ и библиотек 13.5 тысяч экземпляров Энциклопедии. Также мы закрыли прежние обязательства по закупке 34-го и 35-го томов. В 2016 году Москва планирует пополнить библиотечные фонды ещё четырьмя новыми томами – 40-м, 41-м, 42-м, 43-м – в общей сложности 10 000 экземпляров.

Помимо закупки книг мы продолжаем выделять средства на создание телевизионной программы «Православная энциклопедия». В октябре 2015-го года на канале ТВЦ вышел ее юбилейный 700-й выпуск. В течение прошлого года были решены все вопросы о продлении на 10 лет договора безвозмездного пользования зданием на Нижней Сыромятнической улице, где располагается Церковно-Научный центр «Православная энциклопедия». Ваше Святейшество, Вы этот вопрос ставили на прошлом заседании и мы его решили.

Разрешите поблагодарить, вас, Ваше Святейшество, и вас, уважаемые коллеги за внимание к работе Попечительского Совета «Православной энциклопедии», за помощь в ее деятельности".

К собравшимся обратился председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ председатель Общественного Совета по изданию «Православной Энциклопедии» Сергей Евгеньевич Нарышкин

"Ваше Святейшество, уважаемые коллеги и друзья! В первую очередь, я хочу воспользоваться моментом и еще раз принести поздравления Святейшему Патриарху с сорокалетием возведения в сан епископа. Это назначение имеет большое значение для меня и моих земляков из Ленинградской области, ведь это было посвящение в сан епископа Выборгского, викария Ленинградской епархии. Хочу пожелать Вашему Святейшеству здоровья и новых успехов, в том числе в нашей совместной работе над подготовкой «Православной энциклопедии».

Сегодня представлены сразу четыре ее новых тома, и как председатель Общественного Совета считаю важным напомнить, «Энциклопедия» это всегда больше, чем факты, цифры и определения. По энциклопедическим изданиям не редко судят о судьбах того или иного общества, народа, государства. Объективно и тщательно подготовленные энциклопедии дают понять то, как люди сами оценивают свое прошлое, настоящее, на какое будущее рассчитывают и к чему стремятся.

Само наличие таких проектов свии и ведомствами, будет в полной мере востребован и в дальнейшем. Особенно учитывая те неизбежные ограничения, которые связаны с общей экономической ситуацией.

На мой взгляд, само наличие такого Общественного Совета вносит свой вклад в диалог между Церковью и обществом, а оно у нас в России очень разнообразное, многонациональное и многоконфессиональное. Поддерживая издание «Православной энциклопедии», государство и общество, по сути, отдают часть великого исторического долга. Мы помним, как появилась на Руси письменность, как развивалась грамотность, становилась государственность, которые заняли достойное место в мире. Отечественный вклад в научную и культурную сокровищницу человечества – все это является делом поистине общенациональным.

В связи со сказанным и с тем, что «Православная энциклопедия» пишется и издается на великом русском языке, я хотел бы поздравить, Ваше Святейшество, вас с началом работы Общества русской словесности. В России множество неравнодушных, высокопрофессиональных людей, которые в нем нуждаются. Прошедший год, Год литературы, это со всей уверенностью показал.

Конечно, всех волнует преподавание русского языка и литературы в школе. Все мы хотим, чтобы дети вырастали патриотами России, грамотными, начитанными людьми, которые любят книгу. Вы знаете, что концепция преподавания русского языка и литературы в школе была подготовлена рабочей группой при национальном оргкомитете Года литературы и направлена в Министерство образования и науки для последующей доработки и утверждения Правительством РФ. Работа над концепцией объединила людей с самыми разными убеждениями, как специалистов, так и представителей общественности. Прошло широкое обсуждение, включая съезды учителей, конференции. Только в интернете с проектом концепции ознакомились десятки тысяч человек. С участием членов рабочей группы прошли обсуждения в регионах, в том числе и в тех, где преподавание ведется на государственных языках республик России.

Проведя большую и важную работу, мы лучше многих знаем, что любая концепция это только начало. По опыту обновления школьного исторического образования надо сказать, что впереди еще работа по обновлению образовательных программ, созданию новых школьных учебников, хрестоматий, экзаменационных заданий. Я уверен, что Общество русской словесности эффективно подключиться к этой работе. Считаю очень важным, что появилась такая, как вы, Ваше Святейшество, сказали, нейтральная благожелательная площадка, поддержка которой будет иметь серьезное общественное звучание. Существует не так много проектов, способных объединить в практическом ключе самый представительный круг деятелей Церкви, органов власти, научных организаций, общественности. Давайте всегда ценить эту возможность поддерживать и продолжать такую традицию – в ней заинтересована вся Россия и весь Русский мир.

«Православная энциклопедия» не ставит целью конкурировать с другими подобными проектами, а помогает всем вместе отстаивать в непростом быстро меняющемся мире самые важные и вечные ценности".

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин является членом Совета по изданию «Православной Энциклопедии» c момента его основания.



Далее последовала дискуссия о текущей финансовой ситуации и перспективах издания Энциклопедии. В прениях принял участие руководитель Церковно-научного Центра «Православная энциклопедия» С.Л. Кравец.



Во второй части программы Святейший Патриарх Кирилл провел презентацию последних вышедших томов «Православной Энциклопедии».







Святейший Патриарх сказал:



"Сегодня мы представляем четыре тома «Православной энциклопедии», которые вышли в свет в 2015 году: с 37-го по 40-й. Наш издательский центр стал действовать очень активно — настолько, что в этом году уже подготовлен 41-й том. Другими словами, мы вышли на совершенно иной алгоритм работы. Новые тома вместили в себя сотни статей: от блока материалов, посвященных церковным деятелям с именем «Константин», до описания древней земли Ливана. Я буду говорить о четырех томах, которые были запланированы к изданию в 2015 году, и все было сделано точно в срок — в течение года четыре тома вышли в свет.

Хотел бы кратко сказать о наиболее важных статьях:

— по Священному Писанию и библейской истории — такие статьи, как послания апостола Павла Коринфянам и книга Левит, история Кумранской общины;

— по богословию: богословие Креста и Крещение Господне;

— по литургике: Таинство Крещения;

— по истории Вселенского Православия: Константинополь, Константинопольская Церковь, Константинопольские соборы, Критская Православная Церковь;

— по истории Русской Церкви: Корейская духовная миссия, история и современное положение Православия в Крыму, Краснодарском и Красноярском краях, многовековая история Костромской и Курской епархий, Крутицкой кафедры, история Православия на Западной Украине (статьи, посвященные Кременецкой епархии и Константину Острожскому, известному защитнику Православия в борьбе с унией) и в Латвии, история церковного летописания.

Сотни статей посвящены святым с именами «Константин», «Корнилий», «Косма» (например, святым врачевателям бессребреникам Косме и Дамиану), «Ксения» (с большим исследованием, в том числе, о Ксении Петербуржской), «Лаврентий», «Лазарь» (среди которых наиболее значительная статья посвящена праведному Лазарю, воскрешенному Христом), «Лев», «Леонид», «Леонтий».

По теме церковного искусства хотел бы особо отметить фундаментальные статьи о Корсунской и Курской-Коренной иконах Божией Матери.

Отдельно необходимо назвать статьи о Корнилиево-Комельском монастыре на севере России, Крестовом монастыре в Иерусалиме и обители Ксиропотам на Афоне.

Материалы по другим христианским Церквам включают цикл статей по Констанцскому и Латеранским соборам Римско-Католической Церкви, Контрреформации, Крестовым походам, о деятельном миссионере-иезуите Франциске Ксаверии, причисленном Римско-Католической Церковью к лику святых с титулом «апостола Азии».

Обширная статья о Коптской Церкви впервые дает цельное представление об этой древней христианской общине Ближнего Востока.

Очень важные статьи связаны с мировыми религиями, в первую очередь много место уделяется Корану.

В томах представлены статьи, в которых исследуются религиозные взгляды великого немецкого философа Готфрида Лейбница и выдающегося русского мыслителя Константина Леонтьева. Обширная статья посвящена антирелигиозной позиции Ленина.

Очевидно, что издание четырех томов в год потребовало от авторов и редакторов, научных кураторов и рецензентов больших усилий. Некоторые даже сомневались в самой возможности издать четыре тома за год. Но справедливости ради стоит отметить, что многолетний опыт редакционного и авторского коллектива уже сделал такой темп вполне реальным. Только что на совместном заседании Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов по изданию энциклопедии мы приняли необходимые решения для финансово-экономического обеспечения работы над томами этого года.

В текущем году проект «Православная энциклопедия» отмечает несколько важных памятных дат.

25 лет назад распоряжением моего предшественника Святейшего Патриарха Алексия, священноигумена ставропигиального Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, было создано небольшое специализированное издательство Валаамского монастыря, которое занималось, в том числе, подготовкой литературы по истории Церкви. Спустя два года силами этого издательства началась первая большая и основательная работа: издание 12-томной «Истории Русской Церкви», в основу которой был положен труд выдающегося церковного историка, члена Императорской академии наук митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Но, во-первых, со времени работы митрополита Макария прошло более 100 лет, а, во-вторых, он дописал его только до первой половины XVII века, а, значит, его труд должен был быть снабжен современными комментариями и доведен до конца XX века.

Для решения этой задачи был создан Научно-редакционный совет под председательством епископа Истринского Арсения, объединивший впервые церковных и светских ученых в многолетнем систематическом проекте. За четыре года сотрудничества сформировался крепкий научно-редакционный коллектив, который и стал основой для будущей работы над «Православной энциклопедией».

Когда завершалась работа над «Историей Русской Церкви», на заседании Священного Синода осенью 1996 года было принято решение о преобразовании издательства Валаамского монастыря в Церковно-научный центр «Православная энциклопедия».

В этом году мы празднуем также 15-летие деятельности Советов — Попечительского, Общественного и Наблюдательного — которые и управляют этим процессом. Должен сказать, что за эти 15 лет проведена огромная работа.

В начале 1998 года Президентом России было принято решение о поддержке данного проекта, а уже летом прошло первое заседание по изданию «Православной энциклопедии», приуроченное к празднованию 2000-летия Рождества Господа нашего Иисуса Христа. С тех пор при содействии государства и субъектов Российской Федерации и осуществляется этот замечательный проект.

15 лет назад, весной 2001 года, вышел в свет первый алфавитный том «Православной энциклопедии». А в прошлом году мы преодолели в каком-то смысле роковую черту — букву «К». Почему роковую? Потому что до революции уже издавалась православная энциклопедия, которая дошла до статьи «Константинополь», но в связи с печальными историческими событиями — войной, а затем революцией — это издание остановилось. Так вот, на 41-м томе мы перешли роковую черту и приступили к букве «Л». Впереди еще много работы и много значимых дат.

Я хотел бы всех нас поздравить с этим важным событием — преодолением экватора в нашем движении при переходе к букве «Л», что будет означать открытие нового, очень важного этапа в издании «Православной энциклопедии», в появлении тех статей, которых никогда не было и которые, несомненно, будут очень востребованы читающей публикой и специалистами. Хотел бы сердечно поздравить всех, кто трудился над этим замечательным изданием".

