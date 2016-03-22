Антарктида и русские мореплаватели в филателии

Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом южного континента - Антарктиды привлекло внимание миллионов людей к гигантскому ледяному массиву, открытому русскими мореплавателями. материал предоставлен нашим специальным корреспондентом Геннадием Ситниковым.

Экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева достигла 28 января

69°21′ южной широты, что считается собственно открытием Антарктиды. Беллинсгаузен достиг затем 19° восточной долготы и в феврале

достиг 69°6′. В дальнейшем он совершил полный круг вокруг Антарктиды.



Следует особо отметить филателистический материал, изданный в таких экзотических странах, как Кирибати и острова Гилберта. Интерес к российским мореплавателям присутствует и там.

Антарктида была открыта Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. Вероятно они всего на несколько дней опередили капитана Королевского Флота Его Величества короля Англии. Освоение Антарктиды проходило без всякой спешки и в нем приняли участие представители разных государств. Некоторые из них претендовали на Антарктиду, как Аргентина, на марках которой часть Антарктиды с намеком помещалась в одном пространстве со страной футбола и серебра.