- 22 марта
- 14:05
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- Источник:
- Геннадий Ситников, специально для сайта Седмица
Антарктида и русские мореплаватели в филателии
Экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева достигла 28 января 1820 года 69°21′ южной широты, что считается собственно открытием Антарктиды. Беллинсгаузен достиг затем 19° восточной долготы и в феврале 1820 года достиг 69°6′. В дальнейшем он совершил полный круг вокруг Антарктиды.
Следует особо отметить филателистический материал, изданный в таких экзотических странах, как Кирибати и острова Гилберта. Интерес к российским мореплавателям присутствует и там.
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