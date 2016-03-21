- 21 марта
- 15:51
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- Источник:
- Седмица.Ru
Государь и самодержец Николай Александрович и его семья (материалы филателии)
В данном материале публикуются марки, отражающие события жизни императора Николая II Александровича. Большие серии марок были выпущены "экзотическими странами", Гамбией, Маршалловыми островами, Соломоновыми островами. В них нашли отражение события внутренней политики России, Первая мировая война, юбилей династии Романовых. Несколько выпусков было сделано в 2014 году в связи со столетним юбилеем начала Первой мировой войны. В этом контексте Николай II занимает место в ряду с английским королем Георгом, кайзером Германии Вильгельмом и императором Австро-Венгрии Францом Йосифом. Безусловно большинство марок связано с отречением императора Николая и последующим расстрелом его вместе со всей семьей в Екатеринбурге.
Некоторые из приложенных марок отличаются оригинальностью и позволяют по новому взгляннуть на исторические события, как марка выпущенная в Чехии в 2014 году. Большинство из них не претендуют на оригинальность в художественном отношении.
На марке Маршалловых островов 1998 г. (худ. Герман Комлев) – Сцена отречения Николая II в вагоне царского поезда возле Пскова, присутствуют А. Гучков и генерал М. Алексеев.
Виден дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья по постановлению «Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», возглавлявшегося большевиками.
На марке Гайаны 1999 г. – Николай со своим детьми в Гатчине на прогулке в 1912-1913 г.г., ниже – сцена расстрела на картине французского художника С. Сармата. Дом Ипатьева виден на ХМК СССР № 9340 от 1973 г. и ДМПК № 2124 от 19.07.1971 г.
Храм на Крови во имя всех Святых в земле российской просиявших построен в 2000-2003 гг. на месте дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья. У стен храма установлен памятник. Храм виден на ХМК РФ № 169К от 10.09.2005 г., ДМПК РФ № 273 и 279 от 2013 г.. (комплект «290 лет Екатеринбургу»).
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