Поездки Патриарха

Программа рассказывает о патриарших визитах в различные епархии Русской

Православной Церкви на её канонической территории в России и за рубежом.

В этом выпуске зрители увидят Белоруссию, Архангельскую и Симбирскую

митрополии и другие места, которые недавно посетил Святейший Патриарх Кирилл.