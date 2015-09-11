- 4 июля 2015
- 14:25
- 23
Поездки Патриарха
Программа рассказывает о патриарших визитах в различные епархии Русской
Православной Церкви на её канонической территории в России и за рубежом.
В этом выпуске зрители увидят Белоруссию, Архангельскую и Симбирскую
митрополии и другие места, которые недавно посетил Святейший Патриарх Кирилл.
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