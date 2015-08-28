  • 22 августа 2015
  • 18:23
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Трудные вопросы истории. Никита Хрущёв



Одна из противоречивых личностей отечественной истории новейшего времени - Хрущёв. С его именем связаны разоблачение культа личности Сталина и новые гонения на Церковь, решение жилищной проблемы и нападки на писателей и художников. Гость программы - доктор исторических наук Александр Никонов.
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