- 22 августа 2015
- 18:23
- 179
Трудные вопросы истории. Никита Хрущёв
Одна из противоречивых личностей отечественной истории новейшего времени - Хрущёв. С его именем связаны разоблачение культа личности Сталина и новые гонения на Церковь, решение жилищной проблемы и нападки на писателей и художников. Гость программы - доктор исторических наук Александр Никонов.
-
Трудные вопросы истории. Сталин
- 4 августа 2015
- 289
-
Трудные вопросы истории. Николай II
- 27 июля 2015
- 280
-
- 25 июля 2015
- 78
-
- 4 июля 2015
- 23
-
Трудные вопросы истории. Александр III.
- 20 июня 2015
- 99