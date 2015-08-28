Трудные вопросы истории. Никита Хрущёв

Одна из противоречивых личностей отечественной истории новейшего времени - Хрущёв. С его именем связаны разоблачение культа личности Сталина и новые гонения на Церковь, решение жилищной проблемы и нападки на писателей и художников. Гость программы - доктор исторических наук Александр Никонов.