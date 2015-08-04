- 4 августа 2015
- 12:19
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Трудные вопросы истории. Сталин
Один из самых трудных вопросов истории нашей страны - оценка деятельности Сталина. В разное время она резко менялась и у историков, и в литературе, и в средствах массовой информации. Серьёзный и взвешенный разговор о Сталине ведут священник Алексий Уминский и доктор исторических наук, автор книги "Сталин - портрет на фоне эпохи" Олег Хлевнюк.
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