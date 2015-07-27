Трудные вопросы истории. Николай II

Программа «Православная энциклопедия» продолжает обращаться к тем событиям в истории России, которые вызывают споры. На это раз речь пойдёт о событиях 1917-го года. Почему никто не смог предотвратить падение великой державы, в том числе и Церковь? Гость программы – доктор исторических наук Олег Будницкий.