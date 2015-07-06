Свидетельство о Христе в современном мире

«По тому узнают вас, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой», - говорит Христос апостолам. Сегодня в мире умножается ненависть и возрастает агрессия. Как в этой атмосфере сохранить любовь и христианские ценности? Какого свидетельства ждёт сегодня от Церкви мир? Гость программы - публицист Сергей Худиев.