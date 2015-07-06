- 6 июня 2015
- 14:21
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Святыни неразделённой Церкви
Разделение православия и католицизма продолжается уже тысячу лет. Но у Западной и Восточной Церкви есть общие почитаемые святыни. И общие святые неразделенной Церкви – первого тысячелетия христианской истории, к сожалению, почти неизвестные в России. В этом выпуске “Православной энциклопедии” пойдёт разговор именно о них. Гость программы – историк, специалист по древним святыням Церкви Тимофей Китнис.
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