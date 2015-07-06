Трудные вопросы истории. Александр III.

Программа «Православная продолжает обсуждать вопросы истории России, которые и сегодня вызывают споры. Александра III-го, взошедшего на престол после гибели своего отца от рук народовольцев, называли Миротворцем. Всё время его правления страна жила без войн. При нём расцвели наука и искусство. И в то же время - в том, что разразилось после смерти Александра - при его сыне Николае II-м – падение империи, страшная гражданская война - некоторые склонны обвинять императора-Миротворца. Где лежит истина? Об этом рассуждают ведущий программы священник Алексий Уминский и директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.