Дети войны.

В каждой российской семье остались свои воспоминания старших поколений о Великой Отечественной. Сегодняшних 70-80-летних называют "детьми войны": их детство пришлось на те трудные и героические годы. Гость выпуска, посвященного 70-летию Победы, - Анатолий Уминский.