- 11 мая 2015
- 17:23
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Дети войны.
В каждой российской семье остались свои воспоминания старших поколений о Великой Отечественной. Сегодняшних 70-80-летних называют "детьми войны": их детство пришлось на те трудные и героические годы. Гость выпуска, посвященного 70-летию Победы, - Анатолий Уминский.
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