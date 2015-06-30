- 2 мая 2015
- 17:15
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Трудные вопросы истории.Александр I и Николай I.
«Православная энциклопедия» продолжает цикл «Трудные вопросы истории». На этот раз разговор пойдёт о двух российских императорах, о двух родных братьях – об Александре и Николае. Одного обвиняли в убийстве отца, но в то же время дали титул Благословенный. Другого называли Палкиным и в то же время борцом с коррупцией. Где же истина? Гость программы - директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.
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