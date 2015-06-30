Трудные вопросы истории. Александр II.

И снова «Православная энциклопедия» обращается к трудным вопросам истории России. На этот раз, к деятельности Александра II-го - Освободителя. Так его называли за то, что он отменил крепостное право. А ещё он провёл в стране масштабные либеральные реформы – военную, земскую, судебную. Но его убили народовольцы, которые утверждали, что тоже ратуют за реформы. Почему это произошло?Разобраться в этой коллизии попытаются ведущий программы священник Алексий Уминский и директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.