- 30 мая 2015
- 16:53
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Трудные вопросы истории. Александр II.
И снова «Православная энциклопедия» обращается к трудным вопросам истории России. На этот раз, к деятельности Александра II-го - Освободителя. Так его называли за то, что он отменил крепостное право. А ещё он провёл в стране масштабные либеральные реформы – военную, земскую, судебную. Но его убили народовольцы, которые утверждали, что тоже ратуют за реформы. Почему это произошло?
Разобраться в этой коллизии попытаются ведущий программы священник Алексий Уминский и директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.
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