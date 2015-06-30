Пюхтицкий монастырь

Слово "пюхтица" переводится на русский язык как "святое место". Это место издавна почиталось верующими, а сама обитель была создана по благословению св. прав. Иоанна Кронштадского. Старец любил говорить: "Идите в Пюхтицу! Здесь всего три ступени до Царствия Небесного".