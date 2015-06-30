- 8 июня 2015
- 12:18
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Пюхтицкий монастырь
Слово "пюхтица" переводится на русский язык как "святое место". Это место издавна почиталось верующими, а сама обитель была создана по благословению св. прав. Иоанна Кронштадского. Старец любил говорить: "Идите в Пюхтицу! Здесь всего три ступени до Царствия Небесного".
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