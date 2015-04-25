Пётр I (Телепрограмма 25.04.2015)

Очередной выпуск программы "Православная энциклопедия" посвящён Петру I. Нужны ли были России проведённые им преобразования? Что в оценке его деятельности до сих пор вызывает споры западников и славянофилов? Почему император ликвидировал Патриаршество, в результате чего Русская Церковь 200 лет оставалась без своего Предстоятеля?