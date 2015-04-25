- 27 апреля 2015
- 18:19
- 11
Пётр I (Телепрограмма 25.04.2015)
Очередной выпуск программы "Православная энциклопедия" посвящён Петру I. Нужны ли были России проведённые им преобразования? Что в оценке его деятельности до сих пор вызывает споры западников и славянофилов? Почему император ликвидировал Патриаршество, в результате чего Русская Церковь 200 лет оставалась без своего Предстоятеля?
-
Трудные вопросы истории. Никита Хрущёв
- 22 августа 2015
- 179
-
Трудные вопросы истории. Сталин
- 4 августа 2015
- 289
-
Трудные вопросы истории. Николай II
- 27 июля 2015
- 280
-
- 25 июля 2015
- 78
-
- 4 июля 2015
- 23