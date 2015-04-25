  • 27 апреля 2015
  • 18:19
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Пётр I (Телепрограмма 25.04.2015)




Очередной выпуск программы "Православная энциклопедия" посвящён Петру I. Нужны ли были России проведённые им преобразования? Что в оценке его деятельности до сих пор вызывает споры западников и славянофилов? Почему император ликвидировал Патриаршество, в результате чего Русская Церковь 200 лет оставалась без своего Предстоятеля?
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