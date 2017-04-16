Святейший Патриарх Кирилл поздравил экипаж Международной космической станции с праздником Пасхи

16 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, состоялся телемост Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителем экипажа 51-й длительной экспедиции Международной космической станции.

16 апреля 2017 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, состоялся телемост Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителем экипажа 51-й длительной экспедиции Международной космической станции (МКС).

Телемост был организован из Зала Высшего Церковного Совета в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы по каналу видеосвязи, предоставленному Центром управления полетами и ВГТРК.

В настоящее время на борту станции находится экипаж корабля «Союз МС-03» в составе американского астронавта Пегги Уитсон (НАСА), космонавта Олега Новицкого (Роскосмос) и французского астронавта Тома Песке (ЕКА), прибывших на станцию 20 ноября 2016 года для работы в составе экспедиции МКС-50/51. На 20 апреля 2017 года запланирован старт космического корабля «Союз МС-04» с экипажем в составе Федора Юрчихина (Роскосмос) и Джека Фишера (НАСА), которые пополнят состав экспедиции МКС-51.

В сеансе связи со Святейшим Патриархом участвовал космонавт Олег Викторович Новицкий.

Предстоятель Русской Православной Церкви, поздравив российского космонавта с праздником Светлого Христова Воскресения, в частности, сказал: «Вспоминаю, как мы общались на Рождество с вами и с двумя вашими товарищами, которые благополучно приземлились. Вы сейчас один за всю Россию несете космическую вахту. Поэтому хотел бы сердечно вас поздравить и, конечно, пожелать вам помощи Божией в ваших трудах, здоровья, крепости сил, мира душевного, чтобы ваше пребывание на орбите было спокойным, успешным и чтобы возвращение было счастливым».

«Для меня всегда большая радость общаться с космонавтами, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — В меру своих сил стараюсь понять, какой груз лежит на ваших плечах. Конечно, ни один человек, находясь на Земле, не может получить этот космический опыт. Можно только представить, как в замкнутом пространстве в течение долгих дней вы несете вахту, которая наполнена большими делами, различного рода экспериментами и всем тем, что вам полагается выполнять по программе. И все это в условиях невесомости, все это сочетается с пребыванием в экстремальных условиях. Поэтому космическая работа требует особых сил и, конечно, хорошего здоровья, прекрасного образования и многих других способностей. У вас все это есть, и мы очень радуемся вашим успехам».

О.В. Новицкий в свою очередь сказал: «Нам есть, с кого брать пример. У вас ответственность намного выше в духовном плане — перед всей страной, перед всеми людьми. Поэтому нам в этом плане, может быть, легче».

Святейший Патриарх отметил, что в этом ходу православные и христиане иных конфессий празднуют Воскресение Христово в один день, и попросил передать поздравления с Пасхой коллегам российского космонавта, находящимся на МКС.

«Спасибо вам, Олег Викторович. Еще раз хотел бы пожелать вам успеха, помощи Божией, благословения вам и вашим родным и близким, которые, конечно, переживают за вас. Человек на орбите находится в условиях повышенного риска, и дай Бог, чтобы ваша миссия завершилась успешно», ― пожелал Святейший Владыка.

«Успехи космонавтики имеют огромное значение для всего нашего народа, для всей нашей страны. Пусть Божие благословение пребывает с вами. Храни вас Господь», ― заключил Святейший Патриарх Кирилл.

О.В. Новицкий поблагодарил Предстоятеля Русской Церкви за поздравления и беседу. «Спасибо, Ваше Святейшество, за то, что вы нашли время в своем плотном графике поздравить весь экипаж. Это праздничное состояние духа будет отражаться и на нашей работе», — сказал в завершение российский космонавт.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси