В праздник Пасхи Святейший Патриарх Кирилл посетил Российскую детскую клиническую больницу в Москве

16 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Кирилл посетил Российскую детскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Российской Федерации.

16 апреля 2017 года, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве.

У главного входа Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, и.о. главного врача РДКБ К.В. Константинов, настоятель больничного храма Покрова Пресвятой Богородицы священник Иоанн Захаров.

Святейший Патриарх Кирилл проследовал в больничный Покровский храм, где собрались маленькие пациенты, их родители и персонал больницы. Предстоятель поздравил всех с праздником Пасхи: «Христос Воскресе! Дорогие дети, дорогие папы, мамы, дорогие представители персонала больницы, врачи и все, кто заботится о пациентах! Я очень рад в первый день Пасхи прийти к вам сюда и вместе с вами прославить Воскресшего Христа».

«Давайте мы начнем нашу встречу с того, что я прочитаю молитву о вашем исцелении, чтобы Господь подал силу каждому, чтобы преодолеть свой недуг», — предложил Святейший Владыка. Совершив славление празднику Пасхи и прочитав молитву о болящих, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Такими замечательными словами мы обратились к Господу, чтобы Он послал Свою милость, Свою благодать, Свою помощь. В нашей жизни всегда взаимодействуют две силы. С одной стороны, это силы человека. Для того, чтобы выздороветь, нужно самому иметь силы. Для этого врачи помогают нашему физическому организму, и без этого человеческого фактора трудно достичь исцеления. Но если этот человеческий фактор сопровождается помощью Божией, силой Божией благодати, тогда он умножается по силе воздействия на человеческий организм.

Вот почему в больницах в старое время всегда были храмы и люди молились. Потом был такой период в нашей истории, когда мы решили, что все можем сделать без Бога. Не очень у нас это получилось. А теперь по милости Божией мы снова объединяем свои человеческие силы, свои знания, умения, образование, волю, выдержку, способности с силой Божией. И чтобы сила Божия была с нами, к Богу нужно обращаться с молитвой. Очень просто, своими словами просите Господа об исцелении — и сами дети, и, конечно, мамы и папы, и все те, кто вместе с вами».

В дар Покровскому храму Предстоятель Русской Церкви передал икону преподобного Серафима Саровского. Всем присутствующим были вручены иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением.

От лица собравшихся Святейшего Владыку приветствовал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, который преподнес Его Святейшеству пасхальное яйцо с изображением маленьких пациентов и сестер милосердия.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил Отделение медицинской генетики, где его встречала заведующая отделением врач-невролог С.В. Михайлова.

В холле отделения Предстоятель Русской Церкви поздравил детей, находящихся на лечении, и их родителей со Светлым Христовым Воскресением: «Христос Воскресе! С праздником вас, дорогие мои! Очень рад, что в первый день Пасхи имел возможность вас навестить. Мне сейчас рассказали о том, какие здесь замечательные условия для получения лечения и какие высококвалифицированные врачи, прекрасное оборудование, очень современные методики».

«Хотел бы от всего сердца пожелать вам помощи Божией, чтобы Господь укреплял вас. Болезнь ребенка ― это всегда большое испытание для родителей, но нет жизни без испытаний», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

«Любое страдание человек способен преодолеть, сохраняя свою целостность, не разрушая свою личность, если рядом с ним Господь. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи», — призвал Предстоятель.

«В ответ на это мы получаем реальную Божию помощь. А поскольку эта помощь будет подкрепляться еще и высококвалифицированной медицинской помощью, я надеюсь, что результат будет очень хороший», — добавил Святейший Владыка.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил детям пасхальные подарки, после чего посетил палаты отделения, пообщался с детьми и взрослыми.

В кабинете главного врача больницы состоялась беседа Его Святейшества с министром здравоохранения В.И. Скворцовой, и.о. главного врача больницы К.В. Константиновым, епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном и священником Иоанном Захаровым.

***

Российская детская клиническая больница ― крупнейший в стране детский многопрофильный больничный комплекс, в котором ежегодно лечатся более 18 тысяч детей из всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Неоценимую помощь больнице оказывают члены волонтерских объединений и благотворительных организаций. В различных отделениях РДКБ трудятся волонтеры из таких организаций, как фонд «Подари жизнь», добровольческое движение «Даниловцы», православная служба помощи «Милосердие» и другие.

Добровольцы православной службы «Милосердие» помогают в больнице с 2011 года. Сегодня в отделениях РДКБ постоянно трудятся более 50 добровольцев службы «Милосердие», которые проводят для детей творческие занятия, играют с ними, занимаются математикой и английским языком, при необходимости отвозят детей и их родителей в аэропорт, на вокзал, в другие медучреждения.

За последний год добровольцы православной службы помощи «Милосердие» провели в больнице более 300 мероприятий, в которых приняли участие более 4000 юных пациентов.

Отделение медицинской генетики РДКБ было создано в феврале 2012 года. Задача отделения ― ранняя диагностика редких наследственных заболеваний и своевременное назначение патогенетической терапии. Выявление и лечение редких наследственных заболеваний — одна из актуальных проблем не только в России, но и в мире. В отделении 30 коек, за год лечение проходят более 500 больных из всех регионов России и стран СНГ. Дети госпитализируются вместе с родителями.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси