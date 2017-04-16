Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам XVI Московского Пасхального фестиваля
- 16 апреля
- 14:29
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам иностранных государств по случаю праздника Пасхи
По случаю праздника Светлого Христова Воскресения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительные послания главам стран дальнего зарубежья, относящихся к православной традиции. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к руководителям Греции, Кипра, Сербии и Болгарии со словами:
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Святой Пасхи.
В сей светозарный день мы торжественно прославляем Победителя смерти и Подателя жизни Господа нашего Иисуса, Который, «чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» (1 Пет. 3:18).
Объединяя усилия, будем совместно трудиться ради утверждения высоких евангельских идеалов среди людей, во имя мира и согласия между странами и народами.
Желаю Вам душевной и телесной крепости, помощи Божией и многих успехов в совершаемом Вами ответственном служении.
С глубоким уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 16 апреля 2017
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