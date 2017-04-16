Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам иностранных государств по случаю праздника Пасхи

По случаю праздника Светлого Христова Воскресения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительные послания главам стран дальнего зарубежья, относящихся к православной традиции.

По случаю праздника Светлого Христова Воскресения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительные послания главам стран дальнего зарубежья, относящихся к православной традиции. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к руководителям Греции, Кипра, Сербии и Болгарии со словами:



Христос Воскресе!



Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Святой Пасхи.



В сей светозарный день мы торжественно прославляем Победителя смерти и Подателя жизни Господа нашего Иисуса, Который, «чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» (1 Пет. 3:18).



Объединяя усилия, будем совместно трудиться ради утверждения высоких евангельских идеалов среди людей, во имя мира и согласия между странами и народами.



Желаю Вам душевной и телесной крепости, помощи Божией и многих успехов в совершаемом Вами ответственном служении.



С глубоким уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ