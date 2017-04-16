Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам XVI Московского Пасхального фестиваля

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам XVI Московского Пасхального фестиваля.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам XVI Московского Пасхального фестиваля.

Организаторам, участникам и гостям XVI Московского Пасхального фестиваля

Дорогие братья и сестры!

В этот торжественный и радостный день обращаюсь ко всем вам со словами, которыми уже почти две тысячи лет приветствуют друг друга верные ученики и последователи Спасителя: «Христос воскресе!».

Воскресение Христово — величайшее событие, ознаменовавшее начало совершенно иной эпохи в истории человечества. Как свидетельствует апостол Павел, «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Крестная жертва Христа стала актом высочайшей любви Бога к Своему творению. Вот почему и все мы призваны жить, следуя данному нам новому нравственному закону: «Да любите друг друга» (Ин. 13:34). Приверженность именно этой заповеди является одним из главных свидетельств нашей причастности к Церкви. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, — говорит Господь в Евангелии, — если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

Пасхальный фестиваль, начало которого традиционно приходится на первый день праздника Святой Пасхи, помогает нам приблизиться к созерцанию чуда Воскресения Христова. В нынешнем году он также призван напоминать нам о выдающихся композиторах прошлого. В фестивальной программе значатся две такие яркие личности: Игорь Стравинский и Дмитрий Шостакович.

Судьбы этих людей примечательны. Оба родились и начали свой творческий путь еще в Российской империи. Однако Стравинский большую часть жизни провел в эмиграции, где и скончался. Шостакович же, напротив, всецело реализовал свой талант на Родине.

Несмотря на разницу в мировоззрении оба проявили себя достойными наследниками и продолжателями лучших традиций отечественной музыкальной культуры. Отрадно, что нынешний фестиваль дает возможность современным слушателям соприкоснуться с этими великими традициями, запечатленными как в симфонической и хоровой музыке, так и в звонарном искусстве.

Призываю на всех организаторов, участников и гостей Пасхального фестиваля благословение Воскресшего Господа.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ