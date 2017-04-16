Пасхальное поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам инославных Церквей

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Пасхальное поздравление главам инославных Церквей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Пасхальные поздравления главам инославных церквей. В числе адресатов посланий — Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Патриарх Коптской Церкви Тавадрос II, Патриарх Сиро-Яковитской Церкви Игнатий Ефрем II и другие. В поздравлении говорится:

От души поздравляю Вас со Светлой Пасхой Господней и обращаю к Вам древние слова церковного приветствия:

Христос Воскресе!

Сей день торжественнее всех праздников: он составляет для всего мира торжество обновления и спасения (Свт. Епифаний Кипрский. Слово на Святое Христово Воскресение). Тридневным и таинственным восстанием из гроба Сын Божий навеки попрал оковы смерти и греха и соделал нас сонаследниками Своей славы (Рим. 8:17-18). Свидетельствуя о Господе Воскресшем, разделим пасхальную радость с ближними и дальними, особенно с теми, кто нуждается во внимании и заботе, наставлении и поддержке.



Желаю Вам крепкого здравия, мира душевного и многой помощи Божией в совершаемом Вами высоком служении.



С любовью о Христе Воскресшем

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ