Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам XVI Московского Пасхального фестиваля
- 16 апреля
- 14:20
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Пасхальное поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелям Поместных Православных Церквей
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей поздравления с праздником Светлого Христова Воскресения.
В поздравительных посланиях Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею, Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому Феодору II, Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Иринею, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Хризостому II, Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму II, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону, в частности, говорится:
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю Вас с праздником праздников и торжеством торжеств — Святой Пасхой.
В сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся (Пс. 117:24), ибо Спаситель наш примиряет Кровию креста Своего небесное и земное. Начаток и первенец из мертвых (Кол. 1:18-20) ныне творит нас участниками Воскресения Своего, отверзая врата утраченного прародителями рая.
Молюсь, чтобы Господь сподобил всех верных Своих быть подражателями Его жертвенного служения, дабы в единомыслии и братолюбии являло себя наше единство с Ним (Ин. 13:35).
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, да утвердит, да укрепит (1 Пет. 5:10) Вас вкупе со христоименитой паствой Вашей, подавая свыше мир и всепобеждающую пасхальную радость.
С братской любовью о Господе Воскресшем
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 16 апреля 2017
- 16 апреля 2017
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