В праздник Светлого Христова Воскресения Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя

В ночь с 15 на 16 апреля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Кирилл совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; схиархимандрит Илий (Ноздрин); протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; иеромонах Серафим (Амельченков), ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии; духовенство г. Москвы.

Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя посетили Президент Российской Федерации В.В. Путин, председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев с супругой, мэр г. Москвы С.С. Собянин.

В храме присутствовали: министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий; генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Д.Ф. Мезенцев; Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К. Долгов; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин.

За богослужением пели Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев) и Камерный хор Храма Христа Спасителя (регент С.Н. Соколовская).

Прямую трансляцию Патриаршего богослужения осуществляли телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас». При технической поддержке телеканала «Спас» Патриаршее богослужение транслировалось в Интернете на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Телевизионную трансляцию комментировал профессор Московской духовной академии А.К. Светозарский. На телеканале «Спас» и портале Патриархия.ru трансляция осуществлялась с сурдопереводом.

Перед началом крестного хода Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с приветственным словом к телезрителям.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг Храма Христа Спасителя.

По традиции в Пасхальную ночь в Храм Христа Спасителя из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был принесен Благодатный огонь, доставленный делегацией во главе с председателем Попечительского совета Фонда святого апостола Андрея Первозванного В.И. Якуниным и епископом Красногорским Иринархом.

Святейший Патриарх Кирилл за Пасхальной заутреней прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, после чего возжег от Благодатного огня свечи и передал их участникам богослужения. Обращаясь к верующим, Святейший Владыка сказал: «Христос Воскресе! Только что из Святого Града Иерусалима привезен Святой огонь, сошедший ныне в Кувуклиии Храма Гроба Господня. Я благодарю всех, кто потрудился, чтобы привезти этот Святой огонь. Каждый год эту почетную миссию осуществляет Фонд святого Андрея Первозванного. Пусть благословение Божие, исходящее от Святого Гроба в виде Святого огня, пребывает над всеми нами».

В конце заутрени Святейший Патриарх Кирилл, В.В. Путин, Д.А. Медведев, С.В. Медведева, С.С. Собянин обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на 21 языке. Святейший Патриарх начал чтение Евангелия, повествующего о воплощении Слова Божия, на греческом и латинском языках, далее сослужащее духовенство продолжило чтение на древнееврейском, церковнославянском, грузинском, арабском, санскрите, русском, украинском, молдавском, татарском, гагаузском, латышском, эстонском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском и японском языках.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

По запричастном стихе архиепископ Солнечногорский Сергий огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Святейший Владыка освятил артос.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл вновь поздравил его участников с Пасхой:

«Всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю со Всесветлым и спасительным праздником Пасхи Божией! Христос Воскресе!

Мы слышали сегодня слова святого Иоанна Златоуста: Христос есть Свет и никакая тьма не способна этот Свет поглотить или разрушить. Что же это за свет? Это свет Божественного слова. Это слово могут игнорировать, его могут осмеивать, делать вид, что его не существует. Но это слово существует, и никакая тьма не способна его упразднить.

Мы с вами, люди веры, живем в этом свете. И не дай Бог, чтобы искушения, соблазны или человеческие хитросплетения отлучили нас от этого света и от любви Божией. Для того, чтобы во свете пребывал весь наш народ, мы и совершаем богослужения, и ныне прославляли во всех храмах Руси Христа Воскресшего, Свет Истинный, Которого не победит никакая тьма. И верим, что так и будет.

Господь, жизнь Свою отдавший за нас, воскресший ради нашего спасения, да сохранит нас от всякого зла, укрепит в вере, в единомыслии и любви. Аминь! Воистину Воскресе Христос!»

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси