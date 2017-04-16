Патриаршее обращение к телезрителям перед началом Пасхального богослужения

В ночь с 15 на 16 апреля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялось Патриаршее Пасхальное богослужение, которое транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Перед началом богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил зрителей с праздником.

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялось Патриаршее Пасхальное богослужение, которое транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Перед началом богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прямом эфире поздравил зрителей с праздником.

Перед началом Пасхального ночного богослужения я обращаюсь ко всем вам, мои дорогие братья и сестры, с приветствием и желаю каждому из вас почувствовать особую радость от соприкосновения с Христом Воскресшим в эту ночь!

Люди, посещающие храм в Пасхальную ночь, испытывают особое состояние. И это совсем не зависит от того, в какой обстановке проходит богослужение, насколько оно торжественно, насколько оно парадно, насколько хорошо поет хор. Мы знаем, что даже в самых простых храмах, где нет такого торжества как в кафедральных соборах, люди в эту ночь чувствуют особую радость в сердце и живут с этой радостью.

Почему же это происходит? Происходит это потому, что Сам Господь Воскресший дарует нам это состояние. Воскресение мы называем днем Господним — день Господень, праздник Господень. Это действительно день Воскресшего Христа, день Его славы, день Его победы. И в этот день Он передает нам особую благодать, которую мы почерпаем верующими сердцами через участие в богослужении.

Я хотел бы пожелать каждому из нас сохранить это благодатное чувство как можно дольше. И если в жизни — а так непременно бывает — мы проходим через какие-то трудные обстоятельства, может быть, воспоминание о Пасхальной радости, о соприкосновении со Христом Воскресшим поможет нам преодолеть эти трудности.

Я поздравляю всех россиян, а также наших братьев и сестер на Украине, в Беларуси, в Молдове, в Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии, в Таджикистане, в Туркмении, в Японии, в Китае, а также живущих в дальнем зарубежье: в Европе, в Северной и Южной Америке, в Азии, в Африке, в Австралии, полярников Антарктиды — всех, кто сегодня, в эту Пасхальную ночь, вместе с нами переживает радость светлого Христова Воскресения. Пусть Его благодать, Его сила — Христа, победившего смерть — укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути.

Всех вас храни Господь. С наступающим великим праздником Пасхи Божией спасительной!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси