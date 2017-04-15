Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла на языках канонического пространства Русской Православной Церкви

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на языках канонического пространства Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с традиционным Пасхальным посланием к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.



Ниже публикуется Пасхальное послание Его Святейшества на языках канонического пространства Русской Православной Церкви.

Послание на украинском языке

Послание на белорусском языке

Послание на азербайджанском языке

Послание на казахском языке

Послание на киргизском языке

Послание на китайском традиционном языке

Послание на китайском упрощенном языке

Послание на литовском языке

Послание на немецком языке

Послание на румынском языке

Послание на таджикском языке

Послание на туркменском языке

Послание на узбекском языке

Послание на эстонском языке