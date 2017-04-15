В Великую Субботу Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве
- 15 апреля
- 16:00
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла на языках канонического пространства Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с традиционным Пасхальным посланием к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Ниже публикуется Пасхальное послание Его Святейшества на языках канонического пространства Русской Православной Церкви.
Послание на азербайджанском языке
Послание на китайском традиционном языке
Послание на китайском упрощенном языке
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