В Великую Субботу Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве

15 апреля, в Великую Субботу, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. По завершении богослужения Святейший Патриарх на восточном стилобате Храма Христа Спасителя освятил большой кулич и «Корзину доброты» с пасхальными яйцами.

15 апреля 2017 года, в Великую Субботу, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; иеромонах Серафим (Амельченков), ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии; духовенство г. Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

За Литургией Предстоятель Русской Православной Церкви рукоположил клирика храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе г. Москвы, преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета диакона Павла Ермилова в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Андрей Марущак, клирик Храма Христа Спасителя.

По заамвонной молитве Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение хлеба и вина.

Затем Святейший Владыка вознес совершаемую ежегодно в Великую Субботу во всех храмах Русской Православной Церкви молитву о мире на Святой Земле.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с Великой Субботой — днем, предшествующим святому и всеспасительному Воскресению Христову.

Мы совершили Божественную литургию в сочетании с вечерней. По церковному уставу праздник начинается с вечера, поэтому если мы еще не вошли в праздник астрономически, то литургически мы уже прославляем Христа Воскресшего. Мы приближаемся к тому, чтобы в светозарную ночь Пасхи Христовой прославить Господа, поправшего силу диавола, освободившего род человеческий от тотального зла, которое стремится к тому, чтобы господствовать вечно как в жизни отдельного человека, так и в жизни всей вселенной. А если какая-то победа и остается со злом, то это не окончательная победа, — это победа, которая Богом попускается ради нашего испытания, в том числе испытания нашей веры, нашей способности следовать за Христом, нашей способности, если необходимо, пострадать за Него.

Господь попускает злу торжествовать, но не вечно, потому что зло уже побеждено, и все мы, исповедующие Христово Воскресение, на стороне победившего добра. Вот почему мы сильны и непобедимы. И как важно, чтобы осознание себя победителями проникло в глубину нашей души, чтобы мы помнили, что всякое потворство злу, а тем более совершение зла — это отход от того, к чему мы предназначены силой Воскресения Христова. Ведь мы предназначены к тому, чтобы утверждать добро в жизни людей и передавать следующим поколениям великую веру, дарованную нам Воскресшим, силу всепобеждающую добра, ради которого Господь и принял смерть, и воскрес.

Пусть Господь всех нас хранит на наших жизненных путях, каждого на своем месте, помогая утверждать добро, хранить веру в сердце и прославлять Воскресшего Господа и Спасителя нашего!

Всех вас поздравляю с наступающим великим праздником Пасхи Божией спасительной. Аминь!»

По завершении богослужения Святейший Патриарх Кирилл на восточном стилобате Храма Христа Спасителя освятил «Корзину доброты» с пасхальными яйцами и большой кулич весом около 1500 килограммов. Кулич был изготовлен из семи частей. У Храма Христа Спасителя православные добровольцы собрали и украсили кулич. В «Корзину доброты» были вложены тысячи пасхальных яиц, раскрашенные совместно с воспитанниками детских домов и других детских учреждений Москвы и Московской области. В акции приняли участие представители Молодежного отдела Московской городской епархии, волонтеры «Фонда продовольствия "Русь"», участники движения «Православные добровольцы».

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил организаторов акции и напутствовал молодежь: «Пусть Господь всегда всех вас хранит, мои дорогие, в добром здравии! Желаю вам крепости сил, чтобы со здоровьем все было хорошо, чтобы вы хорошо учились, были счастливы, а самое главное, чтобы в сердце всегда была доброта! Благодарю вас».

После освящения волонтеры раздали пасхальные яйца участникам богослужения у Храма Христа Спасителя. Также яйца будут раздаваться гостям Пасхального фестиваля в парке «Сокольники».

Завтра, 16 апреля, освященный кулич смогут попробовать все желающие. Угощение состоится на площади перед собором по завершении организованного Молодежным отделом Московской городской епархии пасхального флешмоба, в котором примет участие православная молодежь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси