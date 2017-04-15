Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
- 15 апреля
- 14:50
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На федеральных телеканалах и портале Патриархия.ru состоится прямая трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя
В Светлую Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
На телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас» пройдет прямая трансляция из Храма Христа Спасителя.
При технической поддержке телеканала «Спас» Патриаршее богослужение будет транслироваться в Интернете на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
На телеканале «Спас» и портале Патриархия.ru трансляция будет осуществляться с сурдопереводом.
Начало трансляции в 23.30.
Патриархия.ru
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