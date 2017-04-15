На федеральных телеканалах и портале Патриархия.ru состоится прямая трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя

В Светлую Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

В Светлую Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

На телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас» пройдет прямая трансляция из Храма Христа Спасителя.

При технической поддержке телеканала «Спас» Патриаршее богослужение будет транслироваться в Интернете на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На телеканале «Спас» и портале Патриархия.ru трансляция будет осуществляться с сурдопереводом.

Начало трансляции в 23.30.

Патриархия.ru