Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
- 14 апреля
- 21:22
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Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню Великой Субботы с чином погребения в Храме Христа Спасителя
Вечером 14 апреля 2017 года, в канун Великой Субботы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.
За богослужением пели Патриарший и Камерный хоры Храма Христа Спасителя (регенты И.Б. Толкачев и С.Н. Соколовская), а также хор духовенства под управлением протоиерея Андрея Марущака.
На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.
После великого славословия с пением погребального «Святый Боже» был совершен крестный ход с Плащаницей.
Затем перед Плащаницей были прочитаны пророчество о воскресении из книги пророка Иезекииля (Иез. 37:1-14), чтение из Апостола об искупительной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7-8), после чего Предстоятель Русской Церкви прочитал евангельское зачало о запечатании гроба Господня и приставлении к нему стражи (Мф. 27:62-66).
Завтра утром, 15 апреля, в Великую Субботу, Святейший Патриарх Кирилл совершит вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию св. Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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