Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню Великой Субботы с чином погребения в Храме Христа Спасителя

Вечером 14 апреля, в канун Великой Субботы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Вечером 14 апреля 2017 года, в канун Великой Субботы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

За богослужением пели Патриарший и Камерный хоры Храма Христа Спасителя (регенты И.Б. Толкачев и С.Н. Соколовская), а также хор духовенства под управлением протоиерея Андрея Марущака.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

После великого славословия с пением погребального «Святый Боже» был совершен крестный ход с Плащаницей.

Затем перед Плащаницей были прочитаны пророчество о воскресении из книги пророка Иезекииля (Иез. 37:1-14), чтение из Апостола об искупительной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7-8), после чего Предстоятель Русской Церкви прочитал евангельское зачало о запечатании гроба Господня и приставлении к нему стражи (Мф. 27:62-66).

Завтра утром, 15 апреля, в Великую Субботу, Святейший Патриарх Кирилл совершит вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию св. Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси