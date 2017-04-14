В Великий Пяток Святейший Патриарх Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в Храме Христа Спасителя

14 апреля, в Великую Пятницу — день, посвященный воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

14 апреля 2017 года, в Великую Пятницу — день, посвященный воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство столицы.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

В конце вечерни, при пении тропаря «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое», из алтаря на середину храма была перенесена Святая Плащаница с изображением погребения Христа.

Проповедь произнес протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, духовник Молодежного отдела Московской городской епархии.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил малое повечерие, на котором был прочитан канон «О распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы».

Сегодня вечером, в канун Великой Субботы, Святейший Патриарх Кирилл совершит утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси