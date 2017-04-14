Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню Великого Пятка с чтением двенадцати Страстных Евангелий
- 14 апреля
- 12:00
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Патриаршее поздравление епископу Красногорскому Иринарху с 15-летием архиерейской хиротонии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Синодального отдела по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха с 15-летием архиерейской хиротонии.
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иринарху, епископу Красногорскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси, председателю Синодального отдела по тюремному служению
Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 15-летием архиерейской хиротонии.
После получения богословского образования и принятия священнического сана Господь судил Вам нести различные ответственные послушания, в том числе заниматься пастырским окормлением страждущих от алкогольной и наркотической зависимости. Являясь настоятелем храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в городе Москве, Вы возглавляли работу одноименного православного братства трезвости.
Спустя годы Вы были призваны Священноначалием к епископскому служению и поставлены «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кроеию Своею» (Деян. 20:28). Руководя ныне Синодальным отделом по тюремному служению, Вы заботитесь о развитии церковной миссии в местах лишения свободы.
Милостивый Человеколюбец Господь да обновит Ваши душевные и телесные силы для дальнейших архипастырских трудов, ниспосылая Свою обильную помощь во всяком благом начинании.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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