Патриаршее поздравление епископу Красногорскому Иринарху с 15-летием архиерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Синодального отдела по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха с 15-летием архиерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Синодального отдела по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха с 15-летием архиерейской хиротонии.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иринарху, епископу Красногорскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси, председателю Синодального отдела по тюремному служению

Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 15-летием архиерейской хиротонии.

После получения богословского образования и принятия священнического сана Господь судил Вам нести различные ответственные послушания, в том числе заниматься пастырским окормлением страждущих от алкогольной и наркотической зависимости. Являясь настоятелем храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в городе Москве, Вы возглавляли работу одноименного православного братства трезвости.

Спустя годы Вы были призваны Священноначалием к епископскому служению и поставлены «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кроеию Своею» (Деян. 20:28). Руководя ныне Синодальным отделом по тюремному служению, Вы заботитесь о развитии церковной миссии в местах лишения свободы.

Милостивый Человеколюбец Господь да обновит Ваши душевные и телесные силы для дальнейших архипастырских трудов, ниспосылая Свою обильную помощь во всяком благом начинании.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ