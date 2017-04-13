Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню Великого Пятка с чтением двенадцати Страстных Евангелий

Вечером 13 апреля, в канун пятницы Страстной седмицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Вечером 13 апреля 2017 года, в канун пятницы Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; столичное духовенство.

За богослужением пел Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев), ряд песнопений исполнили хор духовенства под управлением протоиерея Андрея Марущака, а также хор молодежного движения «Православные добровольцы» под управлением Анны Голик.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

Перед началом чтения первого Евангелия из алтаря были вынесены и положены на аналое в центре храма частица Ризы Господней и Гвоздь от Креста Господня.

По традиции после пятого Евангельского чтения (после которого дальнейшие Евангельские чтения повествуют о Распятии Спасителя) Предстоятель Русской Православной Церкви под пение антифона «Днесь висит на древе» вынес из алтаря и установил посреди храма крест с изображением Распятия. Затем были прочитаны семь Евангелий, посвященных Крестным мукам Спасителя.

По окончании утрени верующие поклонились Кресту, частице Ризы Господней и Гвоздю от Креста Господня.

Завтра, в Великую Пятницу, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершит вечерню с выносом Плащаницы Спасителя и утреню Великой Субботы с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси