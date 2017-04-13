Накануне Пасхи Святейший Патриарх Кирилл освятит полуторатонный кулич и десять тысяч пасхальных яиц у Храма Христа Спасителя в Москве

15 апреля, в Великую Субботу, по окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл на восточном стилобате Храма Христа Спасителя освятит кулич весом в полторы тонны и десять тысяч пасхальных яиц, которые преподнесут участники движения «Православные Добровольцы» и волонтеры «Фонда продовольствия "Русь"».

15 апреля 2017 года, в Великую Субботу, представители Молодежного отдела Московской городской епархии, участники движения «Православные добровольцы», волонтеры «Фонда продовольствия "Русь"», а также самые маленькие участники акции «Корзина доброты» преподнесут для освящения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу гигантский кулич и десять тысяч пасхальных яиц.

Кулич будет изготовлен из семи частей. Его привезут к Храму Христа Спасителя, далее при участии православных добровольцев кулич соберут, украсят и подготовят к освящению, которое состоится по завершении богослужения в кафедральном соборе. Вес кулича составит около 1500 килограммов. На следующий день, 16 апреля, освященный кулич смогут попробовать все желающие. Угощение состоится на площади перед собором по завершении пасхального флешмоба, который проведет православная молодежь под руководством Молодежного отдела Московской городской епархии.

В «Корзину доброты» волонтерами «Фонда продовольствия "Русь"» будут собраны десять тысяч пасхальных яиц, раскрашенные совместно с воспитанниками детских домов и других детских учреждений Москвы и Московской области. В акции по раскрашиванию пасхальных яиц для «Корзины доброты», проходящей с 1 по 14 апреля, принимают участие более полутора тысяч детей. После освящения волонтеры Фонда раздадут пасхальные яйца участникам богослужения у Храма Христа Спасителя, а также гостям Пасхального фестиваля в парке «Сокольники».

Аккредитацию на Патриаршую службу в Великую Субботу в Храме Христа Спасителя осуществляет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Молодежный отдел Московской городской епархии/Патриархия.ru