В Великий Четверток Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию и чин освящения мира в Храме Христа Спасителя в Москве

13 апреля, в четверг Страстной седмицы, день Воспоминания Тайной Вечери, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию св. Василия Великого, чин освящения святого мира и чин умовения ног в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

13 апреля 2017 года, в четверг Страстной седмицы, день Воспоминания Тайной Вечери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию св. Василия Великого, чин освящения святого мира и чин умовения ног в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Патриарх прибыл в Храм Христа Спасителя к западному входу. Войдя в храм, прежде облачения в мантию, Патриарх передал алавастр (специальный сосуд для хранения древнего мира) первенствующему протоиерею, который перенес его в алтарь и поставил на Престоле слева от Дарохранительницы. Перед великим входом алавастр переносится с Престола на жертвенник.

Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии; архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троице-Сергиевой лавры; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Иероним (Чернышов); епископ Подольский Тихон; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Андрей Милкин, руководитель Патриаршей службы протокола; иеромонах Серафим (Амельченков), ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров, глава Одинцовского района Московской области А.Р. Иванов.

За богослужением Патриарший пел хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».

В процессии великого входа также участвовали первенствующий протоиерей с алавастром древнего мира и две пары священников с сосудами нового мира. В Царских вратах Святейший Патриарх принял алавастр и поставил его на престоле. Сосуды с новым миром были размещены справа и слева от Престола.

После евхаристического канона Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения мира. Перед началом чинопоследования Святейший Владыка произнес краткое слово, в котором рассказал о совершаемом чине:

«По установившемуся обычаю примерно раз в два-три года в Храме Христа Спасителя во время Божественной литургии в Великий Четверг совершается освящение мира.

Миро — это драгоценная жидкость наподобие той, что возлила на главу Спасителя грешная жена за два дня до Пасхи. Миро в древности возливалось и на главу тех, кто принимал самую высокую ответственность за народ, — на царей. Поныне существует чин миропомазания на царство. Но поелику пресеклось царское правление в стране нашей, то святое миро ныне используется только в двух случаях — при миропомазании после крещения и при помазании престола во вновь построенном храме.

Святое миро есть особый проводник Божественной благодати, и таковым оно становится не по богатству составляющих его веществ, а по молитве, которая совершается во время мироварения и особенно в момент освящения святого мира за Божественной литургией в Великий Четверг. И мы верим, что сила Божественного духа присутствует в этом веществе, так что когда крещаемый помазуется этим миром, замыкается невидимая цепь между ним и Богом, подающим благодать. Это таинство мы именуем миропомазанием. Верим также, что особая благодать почивает на алтарях Божиих, помазанных священными миром.

Сейчас все мы являемся соучастниками, сомолитвенниками великого таинства мироосвящения. Помолимся Господу, чтобы Он явил чудо снисхождения Своей благодати на освящаемое миро и чтобы через это миро освящался мир, освящались люди, освящалось Божие творение. Аминь».

При пении тропаря Пятидесятницы Предстоятель влил древнее миро из алавастра в каждый сосуд с новоосвященным миром. Затем Святейший Патриарх Кирилл по традиции восполнил алавастр новоосвященным миром, что символизирует непрерывное преемство благодати, сохраняющееся в Церкви от апостолов до наших дней, и опечатал алавастр особой печатью. Также были закрыты и запечатаны сосуды с новым миром, которое будет передаваться во все епархии Московского Патриархата.

Проповедь перед причастием произнес митрополит Волоколамский Иларион.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил чин умовения ног — по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей (см. Ин. 13:1-17), Святейший Патриарх омыл в храме ноги 12 сидящим священнослужителям в знак смирения и служения народу Божию.

После заамвонной молитвы Святейший Патриарх Кирилл вышел из алтаря на кафедру, куда проследовали 12 священников, севших на приготовленные скамьи. При чтении архидиаконом Евангельского повествования Предстоятель снял с себя знаки архиерейского достоинства: омофор, панагии и саккос, после чего препоясался лентием (длинным белым полотенцем) и по очереди омыл ноги одиннадцати священникам. Двенадцатый священнослужитель, по чину символизирующий апостола Петра, сначала отказывается от умовения, но потом, после евангельских слов «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною», просит омыть не только его ноги, но и руки и главу, после чего произносится ответ Спасителя: «Измовенный не требует, токмо нозе умыти».

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви взошел на амвон и обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил епископа Подольского Тихона орденом преподобного Серафима Саровского III степени. Также Святейший Патриарх Кирилл вручил протоиерею Михаилу Рязанцеву, ключарю кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, памятный крест в ознаменование 35-летия служения в сане пресвитера.

Сегодня вечером, в канун Великого Пятка, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя утреню с чтением 12-ти Евангелий Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси