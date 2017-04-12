Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Великую Среду после Литургии в Храме Христа Спасителя

12 апреля, в среду Страстной седмицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя г. Москвы. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с проповедью.

12 апреля, в среду Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Великая Среда посвящена воспоминанию о вечери в доме Симона Прокаженного, о возлиянии на главу Спасителя драгоценного мира женщиной-блудницей и о предательстве Иуды. Этот день исполнен очень многих смыслов, но, может быть, сейчас следует обратить особое внимание на то, что произошло с Иудой, — под впечатлением от жертвенного поступка женщины, потратившей все свое состояние на приобретение драгоценного мира и возлившей его на главу Спасителя.

Этот поступок был несовместим с внутренним состоянием Иуды. Как известно, он был вор и запускал руку в общий ящик, где хранились деньги всех апостолов. Своих денег у них не было, а на общие нужды использовались деньги из кассы, которую Иуда носил при себе, похищая при этом часть средств.

Можно себе представить, как уязвлен был Иуда поступком женщины. Он был буквально смертельно ранен в сердце и разум, потому что главное дело его жизни ― стяжание, в том числе незаконным способом, — сводилось на нет этим поступком. Столкнулись несовместимые личности и несовместимые ценности. Поэтому Иуда идет и предает Спасителя за тридцать сребреников ― сумму куда меньшую, чем стоимость драгоценного мира. Иуда становится предателем, воспользовавшись доверием Спасите и учеников, чтобы получить деньги в обмен на свое предательство.

У слов «доверие» и «вера» есть общий корень. Когда мы верим в Бога, когда мы верим в порядочность и честность окружающих, это отношение включает разумное и сердечное начала. Вера всегда начинается с рассуждения, а иначе и быть не может. Человек не может поверить без всяких на то оснований, — основания ему дает разум. Это справедливо в отношении веры в Бога, но это справедливо и тогда, когда мы верим людям. Вере предшествует некий анализ, а затем она охватывает наше существо. Мы не просто рационально верим человеку — мы сердцем располагаемся к нему. А на следующем этапе отношений с человеком, которому мы поверили, появляется доверие.

Доверие ― это не просто состояние ума и чувств, это конкретные действия, на нем основанные. Когда мы доверяем человеку, мы можем сказать ему то, что не сказали бы другим. Когда мы доверяем человеку, мы можем взаимодействовать с ним, совершая дела, которые остереглись бы совершать с людьми незнакомыми. Когда есть доверие к человеку, мы можем открыть ему свои тайные мысли и чувства, мы можем доверить ему ценности, которые у нас хранятся. Доверие открывает нас полностью к другому человеку. А предательство ― это и есть использование доверия. Враг не может предать, потому что он враг, — ему никто не доверяет ни своих мыслей, ни ценностей, ни житейских планов. Предают всегда близкие, единомышленники, родственники, друзья, знакомые ― те, кому мы доверяем.

Иуда был по-человечески близок к Спасителю. Он был в кругу избранных, в числе Двенадцати. Он знал все. Он знал больше, чем те, кто следил за Спасителем по заданию первосвященников и книжников, чем соглядатаи, которые стремились уловить Спасителя на словах, а затем передать их власть имущим как доказательство того, что подозрения в отношении Спасителя справедливы. Он знал, что Спаситель делал и собирался делать. Собственно, на этом и была построена стратегия предательства ― указать первосвященникам, где лучше всего произвести арест, ведь этого нельзя было сделать у храма, в присутствии тех, кто помнил о воскрешении Лазаря. Это надо было сделать тайно, без лишних свидетелей, а затем оклеветать и обвинить Спасителя. Все так и произошло, и начало страданиям Спасителя положило именно предательство Иуды.

Предательство — грех страшный, потому что согрешающим эксплуатируются самые добрые к нему чувства и отношения. В предательстве торжествует зло, торжествует ложь, торжествует лицемерие, торжествует гордыня, торжествует коварство. Все эти страшные пороки концентрируются в действиях предателя. Предатель — всегда отрицательная личность, причем не только в глазах преданных, но и в глазах тех, кому предают. Предателей никогда не уважают, а нередко и устраняют как ненужных очевидцев. Вот почему самоубийство Иуды было всем на руку, словно и не было никакого предательства, не было никакого Иуды. Ушел человек из жизни, и никаких лишних проблем ни для первосвященников, ни для книжников, — они могли смело обвинять Спасителя, и никто будто и не знал, что ни в чем не повинный был предан ближайшим учеником.

Эта страшная история помогает нам понять, как греховно предательство, когда мы предаем Господа, в Которого верили, Который отвечал на наши молитвы. Мы предаем Его из-за неких жизненных обстоятельств, из-за того, что в какой-то момент нам кажется, что Он нам не помогает, а значит, Его и нет. А если Его нет, а я пребываю в скорби, то можно еще и перед людьми Его предать, сославшись якобы на свой опыт. Люди старшего поколения помнят, как в советское время находились предатели среди священнослужителей, которые публично снимали сан, а потом, будто отталкиваясь от своих знаний, своего опыта, убеждали людей в том, что Бога нет, что все это сказки, что все это сознательный обман. Ни один из этих предателей хорошо не кончил, и те, кто воспользовался их предательством, не испытывали к ним никакого уважения. Как и во время войны были предатели, и никто их не уважал, — их ненавидели те, кого они предали, и презирали те, кому они предали. Предатель всегда проигрывает в этой жизни и неминуемо наказывается адом после смерти.

Неслучайно история страданий Спасителя была связана с предательством, потому что и наши человеческие истории, истории скорбей очень многих связаны с предательством — предательством супругов, предательством детей, предательством друзей и коллег. Наверное, большинство людей на собственном опыте испытали, что такое предательство, а потому мы, люди веры, вразумляемые Божественными словесами, должны ясно понять, и не просто понять, а осуществить в своей жизни Божественный призыв не предавать ближнего. Этот призыв не был вербально сформулирован, но вся история предательства Иуды свидетельствует о нем. И да поможет нам Господь всегда оставаться верными Ему и Его Церкви, верными супругами, верными детьми, верными друзьями, чтобы верность была нашей добродетелью и чтобы никогда диавол не соблазнил нас на грех предательства. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси