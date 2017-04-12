Святейший Патриарх Кирилл встретился с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой

12 апреля в Патриаршей и Синодальной резиденции московского Данилова монастыря состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

12 апреля 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции московского Данилова монастыря состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Русскую Православную Церковь на встрече представляли председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков.

В числе присутствовавших также был Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Италии С.С. Разов.

Со стороны Итальянской Республики во встрече приняли участие: заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Винченцо Амендола; Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Российской Федерации Чезаре Мария Рагальини; генеральный секретарь Аппарата Президента Уго Зампетти; советник Президента Итальянской Республики, начальник секретариата Президента Симоне Гверрини; советник Президента по связям с медиаресурсами и по информационным вопросам Джанфранко Астори; советник Президента Итальянской Республики, начальник Отдела по дипломатическим делам посол Эмануэла Д’Алессандро; советник Президента Итальянской Республики, начальник Отдела по делам обороны и Секретариата Высшего совета Министерства обороны Италии генерал авиации Роберто Корсини; советник Президента, начальник Отдела прессы и коммуникации Джованни Грассо; советник Президента Италии по дипломатическим делам Мария Лучо Барбера; советник-посланник Посольства Итальянской Республики в Российской Федерации Микеле Томмази; первый советник Посольства Вальтер Феррара.

У русских людей особое отношение к Италии, ее народу и культуре, отметил Святейший Патриарх Кирилл в ходе беседы. «Эта симпатия возникла не в последнее время: еще в XV веке царь Иоанн III пригласил итальянских архитекторов, чтобы они строили соборы на территории Кремля, ― сказал Его Святейшество, обращаясь к высокому гостю. ― В последние столетия итальянская культура была близко воспринята русским народом, особенно классическая музыка, живопись и архитектура. И сегодня для россиян Италия ― это одна из самых любимых стран, куда они с удовольствием ездят и на отдых, и для того, чтобы познакомиться с историей и культурой вашего народа».

Сейчас в Италии проживают десятки тысяч россиян, которые в разное время приехали в эту страну, напомнил Предстоятель Русской Православной Церкви. «Большинство из них натурализовались и хорошо себя чувствуют в Италии, составляя костяк русского присутствия в вашей стране, ― продолжил Святейший Владыка. ― Как Вы знаете, юрисдикция Русской Церкви простирается не только на Российскую Федерацию, но и на Украину, Беларусь, Молдову и другие бывшие республики Советского Союза. Большинство тех, кто приезжает из этих стран в Италию, принадлежат к Русской Православной Церкви, поэтому возникла необходимость создания православных приходов на территории вашей страны. Сейчас насчитывается уже больше 60 приходов практически во всех крупных городах Италии; создана администрация по управлению этими приходами, которую возглавляет епископ Богородский Антоний».

В ходе встречи Его Святейшество упомянул об отношениях с Римско-Католической Церковью. «Отношения между нашими Церквами также уходят в историю, но особенно активными они стали во второй половине XX века, ― сказал Святейший Патриарх Кирилл. ― Существует два направления в этих отношениях: с одной стороны, это богословский диалог, и здесь существует много исторических проблем, которые остаются в повестке дня. Но существует также диалог по практическим вопросам, совместная позиция наших Церквей по актуальным проблемам современности, по защите традиционных христианских ценностей в секулярном обществе, по отстаиванию прав христиан и их свободы выражать свои религиозные убеждения, в том числе в общественном пространстве».

По свидетельству Святейшего Владыки, сегодня очень большое значение имеет взаимодействие Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в деле защиты христианского присутствия на Ближнем Востоке. В этой связи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил важность своей встречи с Папой Римским, состоявшейся в Гаване в феврале прошлого года. Патриарх Кирилл и Папа Франциск имели возможность поговорить о важных вопросах, которые являются общими в повестке дня двух Церквей. «Именно защита христианского присутствия на Ближнем Востоке, как и вообще поддержка христиан в современном мире, были в центре нашей дискуссии, ― отметил Его Святейшество. ― У христианских Церквей высокий миротворческий потенциал, и мы говорили об использовании этого потенциала, в том числе, для примирения людей в местах локальных конфликтов, например, на востоке Украины».

В рамках российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ существует группа, которая занимается религиозными вопросами, напомнил также Предстоятель Русской Православной Церкви. «В феврале 2017 года в Москве состоялось заседание этой группы, я имел возможность принять делегацию Католической Церкви во главе с епископом Генуи Анджело Баньяско», ― сказал Святейший Патриарх Кирилл. Было также отмечено развитие взаимодействия между Папским советом по делам культуры и Патриаршим советом Русской Церкви по культуре.

«Сегодня Католическая Церковь и Русская Православная Церковь могут и должны предпринять все возможное для того, чтобы в мире было спокойнее, чтобы понизился уровень противостояния между Востоком и Западом, и чтобы мы снова почувствовали себя принадлежащими к единому культурному пространству, которое называем Европой», ― убежден Святейший Патриарх Кирилл.

«В прошлом религиозный фактор нередко являлся одной из причин разделения Европы. Я думаю, что наши совместные убеждения ― Папы Франциска и мои ― сводятся к тому, что сегодня религиозный фактор должен содействовать примирению людей на европейском континенте и духовному объединению народов», ― завершил свою мысль Предстоятель Русской Православной Церкви.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла поблагодарил Его Святейшество за теплый прием. «Я знаком с более чем тысячелетней историей Русской Православной Церкви и прекрасно понимаю, как часто Церковь играла очень важную, а порой даже решающую роль во многих вопросах, в решении судеб, ― сказал глава государства. ― Московский Патриархат, как Вы справедливо заметили, во многих отношениях является авторитетом в области морали. Межконфессиональный диалог, развитие наших связей во всем их многообразии и усиление миротворческой роли религии ― решающую роль в этом играет Русская Православная Церковь».

По свидетельству Серджо Маттареллы, православные приходы на территории Италии «занимаются очень важной деятельностью и являются моральными центрами для своих прихожан». «Сейчас мы особенно остро ощущаем необходимость такого рода морального императива, поскольку идет наступление на человеческое достоинство и права граждан», ― подчеркнул Президент Италии.

«Диалог в духе взаимного уважения, о котором мы все говорим, стремление к двустороннему развитию наших связей очень важны, как важна и та деятельность, которую наши Церкви могут вести в этом направлении, ― отметил Серджо Маттарелла. ― Я считаю, что это очень важный сигнал, который Церкви могут и должны слать нашим гражданам».

Высокий гость отметил огромное значение и особый символизм встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска в Гаване. «В ней мы видим яркий пример и призыв к столь нужному нам сейчас мирному сосуществованию, ― сказал Президент Италии. ― Роль религиозных лидеров в нынешней ситуации чрезвычайно возрастает. Вы, Ваше Святейшество, и Папа Франциск видитесь нам теми фигурами, которые обладают очень высоким авторитетом для всех граждан, причем как верующих, так и неверующих; и это ваша незаменимая роль».

В ходе встречи глава итальянского государства отметил, что теракт, который произошел 9 апреля в Египте, еще раз обращает внимание общественности на проблему положения христиан в различных регионах мира. «Это, как Вы, Ваше Святейшество, справедливо заметили, свидетельствует о необходимости дальнейшей активизации деятельности по защите прав христиан, особенно на Ближнем Востоке, и активное участие в этом должна принимать мировая общественность, ― подчеркнул Серджо Маттарелла. ― Нашей общей задачей должно стать осознание того, что свобода вероисповедания является непреходящей ценностью для всех граждан».

«Нам представляется, что одной из главных задач для конфессий должна стать проповедь мира, миротворческое служение. Это важно и для православных христиан, и для католиков, и для других конфессий, ― продолжил Серджо Маттарелла. ― Если говорить о ситуации на Украине, то здесь, учитывая огромную роль и исторические связи, мы полагаем, что Православная Церковь тоже может сыграть важную роль в примирении враждующих сторон и прекращении кровопролития».

Он напомнил о долгой истории и дружеских связях, которые связывают две страны: «Практически нет ни одной отрасли человеческой деятельности, в том числе и в культуре, где бы не были видны отношения между Италией и Россией, и именно эта основа позволяет нам сейчас с большим успехом действовать на благо дальнейшего развития имеющихся связей».

Глава Итальянской Республики с благодарностью отметил деятельность Русской Православной Церкви в Италии и других европейских странах.

В продолжение беседы Святейший Патриарх Кирилл и Серджо Маттарелла обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес.

По завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru