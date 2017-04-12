В Великую Среду Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве

12 апреля, в среду Страстной седмицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

12 апреля 2017 года, в среду Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: епископ Подольский Тихон; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева. Песнопение «Да исправится молитва моя» исполнил хор молодежного движения «Православные добровольцы» под управлением Анны Голик.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви к празднику Святой Пасхи ряд клириков храмов Московской городской епархии, Патриарших подворий, ставропигиальных приходов и монастырей были удостоены следующих богослужебно-иерархических наград:

права ношения палицы

протоиерей Виталий Баранов, клирик храма Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках г. Москвы;

протоиерей Димитрий Бердников, клирик храма Вознесения Господня («Большое Вознесение») у Никитских ворот г. Москвы;

протоиерей Михаил Бузько, клирик храма вмч. Георгия Победоносца в Коптево г. Москвы;

протоиерей Петр Винокуров, настоятель храма Архангела Михаила в Царицыне г. Москвы;

протоиерей Иоанн Власов, клирик храма бессрр. Космы и Дамиана в Шубине г. Москвы;

иеромонах Георгий (Мысовский), насельник Андреевского мужского монастыря г. Москвы;

протоиерей Виктор Гусев, клирик храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы;

протоиерей Даниил Зарипов, настоятель храма апп. Петра и Павла, Патриаршего подворья в Тропареве г. Москвы;

иеромонах Иоанн (Корчуков), клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря;

протоиерей Валерий Киреев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе г. Москвы;

протоиерей Александр Кириллин, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище г. Москвы;

протоиерей Константин Кобелев, клирик храма свт. Николая Мирликийского в Бирюлеве г. Москвы;

иеромонах Константин (Симон), насельник Высоко-Петровского мужского монастыря г. Москвы;

протоиерей Димитрий Конюхов, настоятель храма Сретения Господня в Бирюлеве г. Москвы;

протоиерей Владимир Леонов, настоятель храма прп. Андрея Рублева на Верхней Масловке г. Москвы;

протоиерей Алексий Малышев, клирик храма Живоначальной Троицы в Чертанове г. Москвы;

протоиерей Роман Марков, настоятель храма Преображения Господня в Старом Беляеве г. Москвы;

протоиерей Михаил Михайлов, клирик храма блгвв. кнн. Бориса и Глеба в Дегунине г. Москвы;

протоиерей Димитрий Можаев, клирик храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье г. Москвы;

протоиерей Сергий Никифоров, клирик храма равноап. кн. Владимира в Старых Садех г. Москвы;

протоиерей Алексий Пшеничников, настоятель храма иконы Божией Матери «Воспитание» в Некрасовке г. Москвы;

протоиерей Александр Симаков, клирик Алексеевского женского монастыря г. Москвы;

протоиерей Виталий Ткачев, настоятель храма свт. Николая Мирликийского в Кувекине г. Москвы;

иеромонах Феодор (Юлаев), клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Московской духовной академии;

протоиерей Алексий Шишков, клирик храма Преображения Господня на Болвановке г. Москвы;

права ношения набедренника

иеромонах Авраам (Павлов), насельник Донского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Владимир Алексеев, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы;

иерей Владимир Батов, клирик Иоанно-Предтеченского женского монастыря г. Москвы;

иерей Максим Бобров, настоятель храма вмч. Димитрия Солунского в пос. Восточный г. Москвы;

иерей Алексий Воронцов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне г. Москвы;

иерей Евгений Дубовец, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском г. Москвы;

иерей Александр Карзан, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы;

иерей Олег Курчатов, клирик храма Живоначальной Троицы в Карачарове г. Москвы;

иерей Николай Михалушкин, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне г. Москвы;

иеромонах Паисий (Коноваленко), насельник Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря;

иерей Иоанн Паскевич, клирик храма Казанской иконы Божией Матери в Измайлове г. Москвы;

иерей Александр Привалов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове г. Москвы;

иерей Илия Пятибрат, клирик храма вмц. Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы;

иерей Иоанн Раковский, клирик храма иконы Божией Матери «Воспитание» в Некрасовке г. Москвы;

иерей Борис Смирнов, клирик Зачатьевского женского монастыря г. Москвы;

иерей Владимир Федотов, клирик храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгине г. Москвы;

иерей Алексий Шутков, клирик храма Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках г. Москвы;

права ношения двойного ораря

диакон Андрей Алексейчук, клирик храма прп. Марона, пустынника Сирийского, в Старых Панех г. Москвы;

диакон Михаил Ермачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Московской духовной академии;

диакон Георгий Ключников, клирик храма вмч. Георгия Победоносца, Патриаршего подворья на Поклонной горе г. Москвы;

диакон Андрей Овчинников, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках г. Москвы;

диакон Павел Останин, клирик храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове г. Москвы;

иеродиакон Прокопий (Жамков), насельник Новоспасского мужского монастыря г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Сергий Махонин, настоятель храма Сошествия Святого Духа в поселении Первомайское Троицкого административного округа г. Москвы (Одигитриевское благочиние викариатства Новых территорий г. Москвы).

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

В алтаре Храма Христа Спасителя состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с награжденным духовенством. От лица награжденных Святейшего Владыку поблагодарил священник Александр Карзан, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы, секретарь председателя Отдела внешних церковных связей.

Напутствуя духовенство, Предстоятель Русской Церкви сказал:

«Благодарю Вас за Ваши добрые слова! Всех вас, братия, еще раз сердечно поздравляю с наградами. Эти награды связаны не просто с выслугой лет, но действительно являются свидетельством признания ваших заслуг. Я всегда внимательно читаю биографии духовенства. Очень сожалею, что не всегда могу лично с вами встречаться. Вы вспомнили Смоленск. Там я знал не только каждого батюшку, но и каждую матушку. Говорю это к тому, что для меня личный опыт общения с духовенством всегда был очень важен.

Сейчас я знакомлюсь с вами во время хиротоний, которые совершаю над всеми священнослужителями, рукополагаемыми в Московской епархии с 2009 года. И, конечно, знакомлюсь с вашими личными делами, смотрю на ваши фотографии, а сейчас имею возможность лицом к лицу вас всех видеть. Хочу поблагодарить вас за ваши труды.

Я отмечаю несомненный рост уровня нашего духовенства. Большинство из вас очень хорошо проповедует, большинство из вас хорошо знают современную жизнь наших прихожан. Дай Бог, чтобы все эти знания, которые вы приобретаете и через обучение, и через опыт жизни, в полной мере служили целям вашего пастырского служения. И самое главное, что я хотел бы вам пожелать, чтобы никогда вы к этому служению не привыкали, чтобы не возникало чувство привычки, утомления и даже — через это — небрежение святыней.

Всякий раз, подходя к Престолу, помните, что вы прикасаетесь к Престолу Божию. Всякий раз, совершая Святую Евхаристию, помните, что через Вас совершается великая тайна освящения рода человеческого. Для того чтобы было так, нужно обязательно не оставлять своей личной молитвы, покаяния. Даже если не удается часто совершать исповедь или приходить на исповедь к духовнику, каждый день элемент покаяния должен быть в вашей молитве. Вы должны себя все время настраивать, эта струна вашего инструмента всегда должна быть натянута. Мы знаем, как в фортепиано, в любом другом струнном инструменте спускаются струны, ослабевают от частой игры, и чтобы их вновь настроить, обращаются к специалисту. Вы сами должны быть специалистами, настраивающими свои внутренние струны. Они всегда должны быть натянуты, всегда должны издавать правильный звук. Этого я хотел бы всем вам пожелать. Храни вас Господь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси