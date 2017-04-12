Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Великий Вторник после Литургии в Новоспасском монастыре
- 12 апреля
- 12:00
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Патриаршее поздравление епископу Канберрскому Георгию с 30-летием иерейской хиротонии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Канберрского Георгия, викария Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей, с 30-летием иерейской хиротонии.
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Георгию, епископу Канберрскому, викарию Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей
Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 30-летием иерейской хиротонии — и молитвенно желаю благодатного укрепления душевных и телесных сил, мира и неоскудевающей о Христе Иисусе радости.
Многие годы являясь служителем алтаря Господня, Вы приносите Небесному Владыке Бескровную Жертву благодарения о всех и за вся, возносите молитвы о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей, испрашиваете у Творца милостей чадам церковным. Являясь ныне епископом Канберрским, Вы помогаете Преосвященному Илариону, митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому, в управлении Австралийско-Новозеландской епархией, свидетельствуете современникам об истинности веры православной, заботитесь о духовном возрастании словесных овец Христовых.
Премудрый Создатель да споспешествует Вам в дальнейших архипастырских трудах, со тщанием совершаемых на пользу церковную.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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