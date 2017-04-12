Патриаршее поздравление епископу Канберрскому Георгию с 30-летием иерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Канберрского Георгия, викария Австралийско-Новозеландской епархии, с 30-летием иерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Канберрского Георгия, викария Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей, с 30-летием иерейской хиротонии.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Георгию, епископу Канберрскому, викарию Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей

Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 30-летием иерейской хиротонии — и молитвенно желаю благодатного укрепления душевных и телесных сил, мира и неоскудевающей о Христе Иисусе радости.

Многие годы являясь служителем алтаря Господня, Вы приносите Небесному Владыке Бескровную Жертву благодарения о всех и за вся, возносите молитвы о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей, испрашиваете у Творца милостей чадам церковным. Являясь ныне епископом Канберрским, Вы помогаете Преосвященному Илариону, митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому, в управлении Австралийско-Новозеландской епархией, свидетельствуете современникам об истинности веры православной, заботитесь о духовном возрастании словесных овец Христовых.

Премудрый Создатель да споспешествует Вам в дальнейших архипастырских трудах, со тщанием совершаемых на пользу церковную.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ